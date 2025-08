Gela, Simone Giuliano decide il primo test match stagionale

Indicazioni positive giungono dallo stadio “Russo” di Viagrande, con il Gela che ha superato l’Atletico Catania per 1-0 grazie alla rete di Giuliano.

Gela. La prima amichevole stagionale sorride al Gela di mister Gaspare Cacciola, che allo stadio “Russo” di Viagrande supera l’Atletico Catania per 1-0 grazie ad un bolide da fuori area di Simone Giuliano, subentrato nella ripresa. Il tecnico etneo, indubbiamente soddisfatto a margine delle indicazioni positive avute dal proprio organico, scende in campo con il solito 4-3-3, seppur gli interpreti siano radicalmente cambiati. Tra i pali l’estremo difensore lettone Minuss. Linea difensiva composta, invece, da Scarfiello, Benassi, Sbuttoni e Martinenko. In cabina di regia l’esperto Maltese, affiancato da Vincenzi e Giacomarro. Tridente offensivo composto da D’Emilio, Aperi e Sarao. Nella ripresa girandola di cambi e minuti nelle gambe per la maggior parte dei tesserati.