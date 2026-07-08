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Gela, si va verso la riconferma di Aurelio Lo Bianco

L’ufficialità, a meno di grandi sorprese o novità, dovrebbe arrivare nelle prossime ore.

A cura di Redazione Redazione
08 luglio 2026 19:56
Gela, si va verso la riconferma di Aurelio Lo Bianco -
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Calcio
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Gela. Il Gela entra nel vivo della programmazione estiva: domattina, infatti, verrà presentato il nuovo ds biancazzurro. Il nome più caldo, attualmente, è quello di Aurelio Lo Bianco, che per il terzo anno consecutivo potrebbe operare in città dopo la vittoria dei playoff di Eccellenza da direttore dell’area tecnica e la salvezza in D della passata stagione nelle vesti di direttore sportivo.

Si va dunque verso la sua riconferma, visto l’ottimo rapporto con l’intero ambiente e visto anche il prezioso lavoro svolto nelle ultime settimane relativamente al passaggio di consegne. L’ufficialità, a meno di grandi sorprese o novità, dovrebbe arrivare nelle prossime ore.

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