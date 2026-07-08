Gela, si va verso la riconferma di Aurelio Lo Bianco
L’ufficialità, a meno di grandi sorprese o novità, dovrebbe arrivare nelle prossime ore.
Gela. Il Gela entra nel vivo della programmazione estiva: domattina, infatti, verrà presentato il nuovo ds biancazzurro. Il nome più caldo, attualmente, è quello di Aurelio Lo Bianco, che per il terzo anno consecutivo potrebbe operare in città dopo la vittoria dei playoff di Eccellenza da direttore dell’area tecnica e la salvezza in D della passata stagione nelle vesti di direttore sportivo.
Si va dunque verso la sua riconferma, visto l’ottimo rapporto con l’intero ambiente e visto anche il prezioso lavoro svolto nelle ultime settimane relativamente al passaggio di consegne. L’ufficialità, a meno di grandi sorprese o novità, dovrebbe arrivare nelle prossime ore.