Gela scende in campo per il 2° Memorial dedicato ad Andrea Vallese

Si prospetta un pomeriggio di sport e divertimento in ricordo di un figlio di Gela innamorato della vita e del basket tragicamente scomparso, nella primavera del 2025, in un incidente nelle Filippine.

Gela. Si terrà lunedì 3 agosto, presso il Playground della Rotonda Est di Macchitella, il il 2° Memorial dedicato ad Andrea Vallese. Si prospetta un pomeriggio di sport e divertimento in ricordo di un figlio di Gela innamorato della vita e della pallacanestro e tragicamente scomparso, nella primavera del 2025, in un incidente nelle Filippine. Per ricordarlo, i suoi cari hanno organizzato un torneo di StreetBasket 3 vs 3.

“Il vuoto lasciato da Andrea ci porta ogni anno a ricordarlo organizzando un torneo di basket nella cornice del Playground della Rotonda Est di Macchitella, luogo a lui caro e palcoscenico di tantissimi momenti di spensieratezza, che quest’anno vedrà la sua seconda edizione - scrivono gli organizzatori dell’evento attraverso un comunicato stampa -. Nella prima edizione grazie ad una raccolta fondi PayPal sono state fatte due donazioni in memoria, la prima all’Associazione Italiana Donazioni Organi (AIDO) e la seconda ad una realtà sportiva locale di Kitesurf, il MOOD Club, per la promozione degli sport acquatici nel territorio. L’edizione di quest’anno vedrà l’organizzazione del consueto torneo di basket e l’istituzione di una raccolta fondi per le spese d’organizzazione e una donazione finale. Vi aspettiamo insieme per partecipare in ricordo di Andrea”.

Modalità Iscrizione: Contatto con gli Organizzatori

Raccolta Fondi: https://www.paypal.com/pool/9qRw8PDTNr?sr=wccr

Organizzazione Evento: Giulio Bennici 3491957286, Mariacristina Cafà 3490920811, Marco Siracusa 3480546546.

Uﬃcio Stampa: Graziano Alfonso Missud 3477820180 [email protected]

Organizzazione Torneo: Graziano Alfonso Missud 3477820180, Manuel Glauco Carbone 3921311960.