Gela scialbo nettamente battuto a Favara, 3-1: gol della bandiera di Giuliano
Infantino si aggiudica il “derby” contro Misiti, ex compagno di spogliatoio ai tempi del Ragusa
Gela. Limpido ko esterno per il Gela, alla sconfitta numero quindici del suo campionato. Il Castrumfavara si impone per 3-1, dinanzi al proprio pubblico, superando agevolmente dei biancazzurri alquanto evanescenti. Di Paola, Varela e Piazza gli autori delle tre reti gialloblù. A firmare il gol della bandiera degli ospiti è invece Giuliano al 75’ sugli sviluppi di un corner. Infantino si aggiudica il “derby” contro Misiti, ex compagno di spogliatoio ai tempi del Ragusa. Il Castrumfavara abbandona dopo diverso tempo la zona rossa della graduatoria. Il Gela, già salvo, rimane fermo alla nona posizione con un ampio divario di nove punti dai playout a due giornate dal termine.