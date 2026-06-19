Gela, Sbuttoni: “La gente perde fiducia per colpa di chi mente continuamente come Toti Vittoria”

Uno sfogo, quello del difensore argentino, che lascia spazio a poche interpretazioni.

Gela. Attraverso una storia su Instagram, Franco Sbuttoni condanna quanto accaduto in casa Gela nelle ultime settimane puntando il dito su Toti Vittoria. Uno sfogo, quello del difensore argentino, che lascia spazio a poche interpretazioni.

“Per situazioni come questa, con persone che mentono continuamente, come il presidente del Gela Calcio Toti Vittoria che ha sempre mentito, a rimetterci sono la città, il club e la credibilità del calcio italiano. Per colpa di persone di questo tipo, la gente perde fiducia. In qualsiasi parte del mondo, quando si assume una responsabilità, la si deve rispettare. Chi ha dei debiti deve pagarli. Non può aspettare che arrivi qualcun altro a farsi carico dei problemi che lui stesso ha creato - scrive il difensore argentino -. Com’è possibile che, a pochi giorni dalla liberatoria, venga messo in discussione un accordo sul quale si lavora da tempo? Questo dimostra disorganizzazione, mancanza di serietà e scarso senso di responsabilità da parte dell’attuale società. Oggi non serve parlare di futuro. Ci sono famiglie che aspettano di ricevere ciò che si sono guadagnate lavorando con professionalità e rispetto per il club e per tutti i tifosi. Bisogna mettere da parte l’orgoglio e avere il coraggio di assumersi le proprie responsabilità. Ormai le parole non bastano più: servono solo i fatti”.