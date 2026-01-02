Quotidiano di Gela

Gela-Savoia, disposta la vendita dei biglietti per i residenti nella provincia di Caltanissetta

Una scelta, quella del Prefetto e della Questura su disposizione del CASM, presa a margine di scontri fra i sostenitori campani e quelli peloritani presso lo scalo marittimo dello stretto di Messina.

A cura di Redazione Redazione
02 gennaio 2026 14:27
Gela-Savoia, disposta la vendita dei biglietti per i residenti nella provincia di Caltanissetta - Foto di Davide Gerbino
Foto di Davide Gerbino
Gela
Sport
Calcio
Condividi

Gela. Ufficiale la disposizione del divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Napoli in occasione della sfida di domenica 4 gennaio fra Gela e Savoia, in programma alle 15. A dare la notizia è la società biancazzurra. Una scelta, quella del Prefetto e della Questura su disposizione del CASM, presa a margine di scontri fra i sostenitori campani e quelli peloritani presso lo scalo marittimo dello stretto di Messina.

Continua a leggere su quotidianodigela.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela