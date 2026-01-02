Gela-Savoia, disposta la vendita dei biglietti per i residenti nella provincia di Caltanissetta
02 gennaio 2026 14:27
Gela. Ufficiale la disposizione del divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Napoli in occasione della sfida di domenica 4 gennaio fra Gela e Savoia, in programma alle 15. A dare la notizia è la società biancazzurra. Una scelta, quella del Prefetto e della Questura su disposizione del CASM, presa a margine di scontri fra i sostenitori campani e quelli peloritani presso lo scalo marittimo dello stretto di Messina.