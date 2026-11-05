LE DICHIARAZIONI Gela, Romano: “I risultati danno consapevolezza, dobbiamo portare avanti questa striscia positiva”

Ai microfoni della nostra redazione nell’ultima puntata di Bar Sport, il tecnico del Gela Pippo Romano è intervenuto sul momento positivo del Gela, il primo stagionale dopo un avvio delicato.

Gela. Sarà un Gela rimaneggiato quello che domenica riceverà la visita della rivelazione Avola, quarta in classifica alle spalle del trio calabrese composto da Reggina, Sambiase e Vibonese. A Dario Maltese, che a Modica ha scontato il primo di cinque turni di squalifica, si aggiunge nella lista degli assenti anche Winston Ceesay, che nella tana rossoblù ha rimediato la quinta ammonizione del suo campionato. Due assenze di un certo peso per Pippo Romano, che dovrà sopperire alla mancanza di due elementi importanti del proprio organico. Da valutare anche le condizioni di Vasilis Vogiatzis, che lo scorso weekend non è stato inserito nell’elenco dei convocati per un problema muscolare che lo ha costretto a saltare la sfida del Pietro Scollo, vinta di misura dai biancazzurri nel segno di Andrea Ferrigno.

“Siamo in emergenza, ci toccherà fare di necessità virtù e cercare di schierare la miglior formazione possibile per offrire una buona prestazione nonostante le assenze e per portare avanti questa striscia di risultati importanti - dichiara a Bar Sport il tecnico biancazzurro -. Grazie a essi stiamo lavorando più serenamente. Vogliamo dare alla società e ai tifosi la possibilità di vivere giornate sempre migliori”.

Tre pareggi e due vittorie: il bottino del Gela sotto la gestione Romano è assolutamente positivo e ha permesso al club di salutare almeno momentaneamente la zona rossa della graduatoria per prendere una grossa boccata d’aria fresca dopo un avvio stagionale piuttosto delicato.

Con grande schiettezza, però, ai microfoni della nostra redazione Pippo Romano non nasconde che la rosa presenta ancora qualche problema su cui lavorare in vista delle prossime giornate. Mancano ventiquattro gare al termine del campionato e la squadra non può permettersi di sentirsi appagata dopo la buona striscia di vittorie che si è venuta a creare. Fondamentale scendere in campo con la stessa fame che ha permesso al Gela di aggiudicarsi le ultime due partite con grande carattere e determinazione.

“I risultati ti danno consapevolezza, autostima, motivazione, coraggio e tanti altri fattori importanti. La classifica finalmente inizia a sorridere ma i problemi continuano a esserci nonostante le due vittorie. Dobbiamo lavorare per limarli e per migliorare domenica dopo domenica - conclude -. Non dobbiamo smettere di avere quella fame che ci ha caratterizzato nelle ultime partite. Dobbiamo stringerci tutti senza mai mollare, questa deve essere la nostra filosofia”.