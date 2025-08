Gela, ritorno di fiamma in difesa: torna Pedro Cejudo Martinez

Martinez torna a Gela, adesso, per contendersi una maglia da titolare con Giuliano, Sbuttoni e Benassi.

Gela. Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Antonello Venditti scriveva così nel lontano ‘91 e noi prendiamo in prestito le sue parole per riallacciarci al ritorno al Gela di Pedro Cejudo Martinez, che dopo una stagione trascorsa tra Magenta e Fasano ha deciso di approdare per una seconda volta alla corte biancazzurra, seppur la maggior parte delle cose siano cambiate, alcune in maniera significativa. Un ritorno di fiamma che alla piazza gelese farà grande piacere visti i bei ricordi che ha lasciato in città il centrale difensivo spagnolo, che con Gambuzza formò una coppia difensiva solida e di estrema affidabilità. Martinez torna a Gela, adesso, per contendersi una maglia da titolare con Giuliano, Sbuttoni e Benassi. Lo spagnolo, atterrato in serata a Catania, è pronto per allenarsi con i nuovi compagni al “Palazzolo” di Linguaglossa. Si tratta del colpo di mercato numero undici da parte di Aurelio Lo Bianco, direttore d’orchestra di un mercato coi fiocchi che fa sognare l’ambiziosa ed esigente piazza biancazzurra. Domani alle 17 la prima amichevole stagionale degli atleti agli ordini di mister Gaspare Cacciola, che a Viagrande se la vedranno contro l’Atletico Catania, militante nel girone B di Eccellenza.