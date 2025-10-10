Gela riscopre le sue radici con “Scopriamo il Borgo di Gela”: viaggio nel cuore delle tradizioni popolari

Un’iniziativa che unisce cultura, storia e partecipazione, offrendo a cittadini e visitatori l’occasione di riscoprire un volto autentico di Gela, lontano dalle cronache e vicino alla sua anima popolare.

Gela. Sarà un tuffo nelle radici più autentiche della cultura gelese: domenica 12 ottobre 2025, alle ore 10:30 in via 24 Maggio, prenderà il via “Scopriamo il Borgo di Gela”, l’iniziativa promossa dall’associazione culturale Calliope con il patrocinio dell’Assessorato al Turismo del Comune di Gela.

L’evento rappresenta un percorso culturale e sensoriale alla scoperta del quartiere Buvuru, uno dei più antichi e ricchi di memoria storica della città, dove tradizione, mestieri e sapori del passato tornano a vivere attraverso dimostrazioni dal vivo, rappresentazioni teatrali e canti popolari.

Il viaggio nel tempo partirà con “La storia della liquirizia e del cotone”, due coltivazioni che un tempo segnavano la vita agricola del territorio. Seguiranno momenti di pigiatura dell’uva, con la tradizionale spremitura a piedi, e una dimostrazione dell’antica raccolta delle olive, rievocando il lavoro contadino di una volta.

Spazio anche alla vendemmia cantata, con brani popolari della tradizione gelese, e alla rappresentazione teatrale della mietitura e raccolta del grano, che vedrà attori in abiti d’epoca riproporre la fatica e la festa dei campi.

Non mancheranno laboratori dedicati ai saperi femminili di un tempo, come la produzione di sapone e conserve, e la rievocazione dell’antico mestiere della sarta, simbolo di creatività e dedizione domestica.

A chiudere il percorso, una visita guidata alla Necropoli dei Bambini Greci, accompagnati da un esperto volontario che illustrerà i segreti archeologici di uno dei siti più affascinanti della città.

“Scopriamo il Borgo di Gela” non è solo un evento folkloristico, ma un modo per recuperare e trasmettere alle nuove generazioni il valore delle radici, dell’identità e della memoria collettiva.

Un’iniziativa che unisce cultura, storia e partecipazione, offrendo a cittadini e visitatori l’occasione di riscoprire un volto autentico di Gela, lontano dalle cronache e vicino alla sua anima popolare.