Gela ricorda Mons.Grazio Alabiso con una messa in suffraggio a dieci anni dalla scomparsa

L’iniziativa rappresenta un momento di raccoglimento e memoria per quanti lo conobbero e ne conservarono il ricordo.

Gela. A dieci anni dalla scomparsa di Mons. Grazio Alabiso, la comunità si riunirà in preghiera per ricordarne la figura e il ministero. Venerdì 16 ottobre 2026, alle ore 18:30, nella Chiesa Madre di Gela sarà celebrata una Messa solenne in suo suffragio.



L’iniziativa rappresenta un momento di raccoglimento e memoria per quanti lo conobbero e ne conservarono il ricordo. L’invito a partecipare alla celebrazione è rivolto a tutta la comunità, affinché l’anniversario diventi un’occasione per rinnovare, attraverso la preghiera, il legame con Mons. Alabiso.