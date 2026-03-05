Gela, ricominciati gli allenamenti in vista della volata finale

Tornano a disposizione Giuliano e Giacomarro, mentre rimarrà fuori per squalifica Argentati.

Gela. La situazione, in casa Gela, pare essere finalmente rientrata. Il clima sembrerebbe essersi rasserenato e la squadra ha ripreso ieri ad allenarsi in vista dei prossimi impegni. Con un comunicato, ieri pomeriggio, la società ha smentito la notizia riportata da una testata locale concernente delle presunte dimissioni rassegnate dal magazziniere Orazio Fulco.

La speranza della tifoseria e dell’intera città è che tutti i malumori siano stati messi alle spalle e che si possa tornare a focalizzare l’attenzione sulle rimanenti otto gare di campionato. È ormai questione di pochi punti e di poche settimane prima che la matematica ufficializzi il raggiungimento dell’obiettivo prefissato la scorsa estate. Altri dieci giorni di lavoro e poi si tornerà in campo, domenica 15, contro il Milazzo, che così come il Gela naviga in acque tranquille e ha ben poco da chiedere a questo campionato.

Torneranno a disposizione Simone Giuliano e Dario Giacomarro, assenti ad Enna per squalifica. Sarà out, dopo aver ricevuto la quinta ammonizione del suo campionato, invece, Christian Argentati. Da valutare, nell’arco di questa sosta, le condizioni di Franco Sbuttoni, ai box ormai da più di un mese, ma anche quelle di Dario Maltese e Kayro Flores Heatley, non al top la scorsa settimana.

Oggi pomeriggio, invece, Enna e Athletic Palermo recupereranno la ventiquattresima giornata di campionato.

I primi vengono da quattro giorni di pura follia, tra il roboante successo contro il Gela per 6-1 ed il clamoroso esonero di Francesco Passiatore, a sorpresa sollevato dall’incarico di allenatore. Guiderà i gialloverdi Alfredo Cimino, in panchina anche domenica scorsa contro i biancazzurri.

Posta in palio indubbiamente più alta, invece, per la formazione palermitana, che in caso di vittoria al “Generale Gaeta” scavalcherebbe le contendenti al trono e conquisterebbe la vetta solitaria del girone I.

Uno scontro di un certo peso tra le ultime due squadre affrontate dal Gela, che ha pareggiato a testa alta contro i nerorosa e perso nettamente in casa dei gialloverdi, scrivendo un’incresciosa pagina della propria storia. Le due formazioni schierate in campo da Misiti erano ben diverse tra loro viste le tante defezioni, ma probabilmente anche l’aria respirata era più tesa e il botta e risposta del giorno seguente ne è la conferma.

Adesso c’è un rush finale da affrontare con lucidità per chiudere adeguatamente il campionato per poi tirare una riga ed iniziare a programmare la prossima stagione.