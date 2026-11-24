Gela, previsioni per il 25 novembre 2026: giornata mite con nubi e piogge leggere

A Gela il 25 novembre 2026: cielo variabile, aumento della probabilità di pioggia a partire dalla mattina e temperature fino a 23°C. Dettagli orari.

La giornata di mercoledì 25 novembre 2026 a Gela si presenta con un'alternanza fra nubi e schiarite e un progressivo aumento della probabilità di pioggia dal mattino verso il pomeriggio. Le temperature resteranno miti per il periodo, mentre il vento si disporrà principalmente da componenti meridionali con raffiche moderate.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — Cielo e temperatura: notte relativamente mite con nubi sparse (61%) e temperatura intorno a 15,0 °C. Umidità al 74% e pressione stabile a 1024 hPa. Vento debole da ENE a circa 2,1 m/s con raffiche fino a 3,8 m/s. Visibilità piena (10 000 m). Nessuna precipitazione attesa.

Prima mattina (03:00) — Condizioni: prevalgono sempre nubi sparse (35%) e temperatura stabile su 15,0 °C; umidità sale all'82% e pressione 1023 hPa. Vento leggermente orientato a ENE intorno a 2,3 m/s (raffiche ~3,9 m/s). Bassa probabilità di pioggia.

Mattina (06:00) — Evoluzione: cielo più coperto (84%) con nubi estese e temperatura intorno a 14,4 °C; umidità 86% e pressione 1023 hPa. Vento da E a circa 2,8 m/s (raffiche fino a 4,9 m/s). Probabilità di pioggia moderata (pop ~14%), ma al momento precipitazioni non misurate nelle ultime 3 ore.

Mezza mattinata (09:00) — Piogge in arrivo: aumento della nuvolosità (81%) e pioggia leggera prevista con accumulo stimato 0,29 mm nelle tre ore; temperatura sale a circa 17,9 °C, umidità 82% e pressione 1023 hPa. Vento ruota a SE, debole-moderato a 3,5 m/s con raffiche fino a 6,4 m/s. Visibilità ridotta a circa 3 538 m per la pioggia.

Mezzogiorno (12:00) — Punto più caldo della giornata: persiste pioggia leggera (accumulo 0,30 mm/3h) ma con ampie nubi (72%). Massima termica intorno a 23,1 °C; umidità 73% e pressione in lieve calo a 1020 hPa. Vento da SSE a 5,8 m/s con raffiche significative fino a 10,8 m/s: attenzione sulle zone esposte.

Primo pomeriggio (15:00) — Pioggia e cieli coperti: alta probabilità di precipitazioni (pop 0.91) con pioggia leggera e copertura nuvolosa totale (100%); temperatura intorno a 21,2 °C, umidità 85% e pressione 1018 hPa. Vento da SSE a 4,2 m/s (raffiche ~7,2 m/s). Visibilità in parte ridotta (~5 544 m).

Tardo pomeriggio (18:00) — Pioggia più persistente: ancora pioggia leggera con accumulo più consistente nelle tre ore (0,89 mm), nuvolosità quasi totale (99%) e temperatura che scende lievemente a 19,7 °C; umidità alta al 90% e pressione 1018 hPa. Vento da SSE a 4,4 m/s con raffiche fino a 7,7 m/s.

Sera (21:00) — Diminuzione graduale: pioggia ancora possibile ma in attenuazione (0,26 mm/3h), nuvolosità intorno all'81% e temperatura sui 19,5 °C; umidità 92% e pressione 1017 hPa. Vento da SSE a circa 4,6 m/s (raffiche ~8,0 m/s). Condizioni in progressivo miglioramento verso la tarda notte.

Riepilogo del giorno

In sintesi, Gela vivrà il 25 novembre 2026 una giornata mitte per la stagione con cielo da variabile a molto nuvoloso e piogge leggere concentrate tra la tarda mattinata e il tardo pomeriggio (accumuli modesti, picco stimato 0,89 mm/3h nel tardo pomeriggio). Temperature tra circa 15 °C alla notte e 23 °C a mezzogiorno. Venti in rotazione verso componenti meridionali, deboli-moderati ma con raffiche rilevabili soprattutto intorno a mezzogiorno. Consigli: prevedere un ombrello per gli spostamenti diurni e fare attenzione alle raffiche sulle aree costiere.