Gela, previsioni meteo per l'11 agosto 2026: giornata calda e prevalentemente serena

A Gela l'11 agosto 2026 giornata soleggiata con picco di 34–34.5°C a mezzogiorno; vento debole e precipitazioni assenti. Dettaglio orario.

Domani, 11 agosto 2026, Gela vivrà una giornata tipicamente estiva: cielo sereno per la gran parte delle ore, temperature elevate e sensazione di calore accentuata dal tasso di umidità. Di seguito il dettaglio orario per programmare la giornata con precisione.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — Cielo sereno, caldo e umido: temperature intorno a 27.9 °C; umidità 70%, pressione 1014 hPa. Punto di rugiada 21.3 °C e feels like 30.5 °C, quindi sensazione di caldo notturno. Vento debole da NNE a 0.9 m/s (raffica 0.9 m/s). Visibilità 10 km. Precipitazioni assenti (0 mm, 0%).

Prima mattina (03:00) — Cielo sereno, ancora caldo: temperatura circa 27.5 °C, umidità 65%, pressione 1014 hPa. Punto di rugiada 20.1 °C, feels like 29.3 °C. Vento molto debole da nord (348°) a 1.2 m/s (raffica 1.3 m/s). Precipitazioni assenti (0%).

Mattina (06:00) — Bel tempo, aumento della temperatura: 30.99 °C alle 06:00; umidità 60%, pressione 1015 hPa. Punto di rugiada 19.4 °C, feels like 34.8 °C: la sensazione di calore aumenta già al mattino. Vento molto debole da NNE a 0.5 m/s (raffica 0.6 m/s). Cielo sereno, nulla da segnalare per precipitazioni.

Mezza mattinata (09:00) — Sole pieno, rapido riscaldamento: 33.4 °C, umidità 50%, pressione 1015 hPa. Punto di rugiada 17.9 °C, feels like 37.1 °C. Vento debole da SSW a 3.2 m/s (raffica 2.7 m/s). Cielo sereno e visibilità ottima. Precipitazioni assenti (0%).

Mezzogiorno (12:00) — Picco di calore, condizioni estive marcate: massima attesa intorno a 34.5 °C; umidità 59%, pressione 1014 hPa. Punto di rugiada 20.3 °C, feels like 41.5 °C: forte disagio estivo, specialmente all'aperto. Vento debole-moderato da SSW a 5.2 m/s (raffica 5.4 m/s). Cielo sereno. Precipitazioni assenti (0%).

Primo pomeriggio (15:00) — Caldo intenso, lieve aumento dell'umidità: 33.6 °C, umidità 65%, pressione 1014 hPa. Punto di rugiada 22.2 °C, feels like 40.6 °C. Vento da SW a 3.9 m/s (raffica 4.1 m/s). Cielo praticamente sereno (nuvolosità residua 2%). Precipitazioni assenti (0%).

Tardo pomeriggio (18:00) — Graduale attenuazione del caldo, poche nubi: temperatura intorno a 31.3 °C, umidità in aumento al 73%, pressione 1014 hPa. Punto di rugiada 23.1 °C, feels like 38.3 °C. Vento debole da SW a 1.7 m/s (raffica 1.8 m/s). Nuvolosità locale minima (11%). Precipitazioni assenti (0%).

Sera (21:00) — Rinfrescamento contenuto, cielo sereno: 29.3 °C, umidità 73%, pressione 1015 hPa. Punto di rugiada 22.4 °C, feels like 33.9 °C. Vento debole da NNE a 1.4 m/s (raffica 1.4 m/s). Cielo sereno e condizioni asciutte (precipitazioni 0 mm, 0%).

Riepilogo del giorno

Gela, 11 agosto 2026: giornata prevalentemente soleggiata e calda, con massime intorno a 34–34.5 °C a mezzogiorno e sensazione di calore amplificata dall'umidità (feels like oltre 40 °C nelle ore centrali). Venti generalmente deboli, qualche rinforzo intorno a mezzogiorno. Precipitazioni assenti per l'intera giornata. Consigli: evitare attività fisiche intense nelle ore centrali, idratazione e protezione solare raccomandate.