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Gela - Previsioni meteo per il 7 luglio 2026: giornata serena con caldo e vento pomeridiano

Gela, 7 luglio 2026 — Sereno persistente: temperature fino a 30°C, zero precipitazioni e rinforzi di vento nel pomeriggio. Consigli per il caldo.

A cura di Meteorologo
06 luglio 2026 15:00
Gela - Previsioni meteo per il 7 luglio 2026: giornata serena con caldo e vento pomeridiano -
Meteo
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La giornata del 7 luglio 2026 a Gela si preannuncia stabile e soleggiata, con cielo sereno per tutta la sequenza oraria. La sensazione di caldo aumenterà nelle ore centrali e il vento, inizialmente debole, tenderà a rinforzare nel corso della giornata: dettagli e indicazioni nelle fasce orarie seguenti.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): cielo sereno, temperatura intorno a 25,6 °C, umidità al 72% e pressione 1018 hPa. Deboli venti da ENE a circa 0,7 m/s con raffiche fino a 0,6 m/s. Precipitazioni previste: 0 mm. Visibilità buona (10 km).

Prima mattina (03:00): permane il cielo sereno con temperatura circa 25,3 °C, umidità in lieve calo al 68% e pressione 1017 hPa. Vento ancora molto debole da ENE a 0,9 m/s (raffiche ~0,8 m/s). Precipitazioni: 0 mm.

Mattina (06:00): aumento termico a 27,3 °C; atmosfera asciutta (umidità 62%) e pressione stabile (1018 hPa). Sensazione percepita leggermente superiore (feels like 28,6 °C). Vento molto debole da nord a 1,4 m/s. Cielo sereno, nessuna pioggia prevista.

Mezza mattinata (09:00): soleggiamento pieno con cielo sereno e temperatura che raggiunge 29,2 °C. Umidità ridotta al 55% ma il feel sale a 30,6 °C. Vento in rotazione e rinforzo, proveniente da Ovest-Sud-Ovest a circa 4,1 m/s (raffiche ~4,1 m/s). Precipitazioni: 0 mm.

Mezzogiorno (12:00): picco termico della giornata con 29,7 °C; umidità 63% e sensazione di caldo marcata (feels like 32,8 °C). Vento più sostenuto da Ovest-Sud-Ovest a 8,1 m/s con raffiche fino a 9,8 m/s. Cielo sereno e assenza di piogge.

Primo pomeriggio (15:00): temperature intorno a 29,2 °C, umidità 60% e feels like circa 31,4 °C. Vento da ovest in rinforzo a 8,9 m/s con raffiche fino a 11,5 m/s: attenzione a locali rinforzi e possibile disagio su attività in mare o aree esposte. Precipitazioni previste: 0 mm.

Tardo pomeriggio (18:00): graduale diminuzione termica a 27,7 °C, umidità 63%. Vento ancora sostenuto da ovest a 6,6 m/s (raffiche ~9,0 m/s). Cielo sempre sereno; nessuna precipitazione attesa.

Sera (21:00): condizioni stabili con cielo sereno, temperatura intorno a 26,3 °C e umidità che risale al 69%. Vento in attenuazione a 3,5 m/s (raffiche ~4,5 m/s). Precipitazioni previste: 0 mm.

Riepilogo del giorno

Gela vivrà una giornata serena e stabile il 7 luglio 2026, con temperature comprese tra circa 25,3 °C e 29,7 °C e nessuna precipitazione attesa (0 mm). Attenzione al caldo percepito a mezzogiorno (feels like oltre 32 °C) e ai rinforzi di vento nel pomeriggio (raffiche fino a 11,5 m/s). Consigli: idratarsi, proteggersi dal sole nelle ore centrali e prestare attenzione alle attività nautiche durante le raffiche pomeridiane.

Previsioni meteo 7 luglio 2026

00:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +25.6° (perc. +26.1°)
Precip. -
Vento 0.7 E (max 0.6)
Umidità 72%
03:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +25.3° (perc. +25.6°)
Precip. -
Vento 0.9 NE (max 0.8)
Umidità 68%
06:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +27.3° (perc. +28.6°)
Precip. -
Vento 1.4 N (max 1.5)
Umidità 62%
09:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +29.2° (perc. +30.6°)
Precip. -
Vento 4.1 SO (max 4.1)
Umidità 55%
12:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +29.7° (perc. +32.8°)
Precip. -
Vento 8.1 O (max 9.8)
Umidità 63%
15:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +29.2° (perc. +31.4°)
Precip. -
Vento 8.9 O (max 11.5)
Umidità 60%
18:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +27.7° (perc. +29.4°)
Precip. -
Vento 6.6 O (max 9.0)
Umidità 63%
21:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +26.3° (perc. +26.3°)
Precip. -
Vento 3.5 O (max 4.5)
Umidità 69%
24:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +25.7° (perc. +26.2°)
Precip. -
Vento 1.6 N (max 2.0)
Umidità 71%
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