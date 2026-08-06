Gela - Previsioni meteo per il 7 agosto 2026: giornata calda e per lo più serena

A Gela il 7 agosto 2026 tempo prevalentemente sereno e caldo, con temperature percepite molto elevate nelle ore centrali. Dettagli orari.

L'aria estiva resta protagonista a Gela: domani, 7 agosto 2026, si profila una giornata con scarsa probabilità di pioggia e prevalenza di cieli sereni, ma con caldo avvertibile soprattutto nelle ore centrali. Di seguito il quadro ora per ora per organizzare al meglio la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) Prevalentemente cielo sereno con temperatura intorno a 27,9 °C e umidità al 78%. Sensazione di caldo notturna: percepita ~31,7 °C. Vento molto debole da nord a circa 0,8 m/s (raffiche fino a 0,8 m/s). Precipitazioni assenti (0 mm), visibilità buona (~10000 m).

Prima mattina (03:00) Ancora cielo sereno, temperatura in lieve calo a 27,3 °C, umidità intorno al 68% e temperatura percepita ~29,2 °C. Vento debole da nord-est intorno a 0,8 m/s. Nessuna precipitazione prevista.

Mattina (06:00) Al sorgere del sole sereno con 30,1 °C, umidità al 60% e punto di rugiada sui 19,5 °C. Sensazione di caldo mattutino: ~33,1 °C. Vento molto debole ~0,6 m/s. Tempo asciutto, 0 mm di precipitazione attesi.

Mezza mattinata (09:00) Cielo terso e temperatura in aumento a 33,3 °C, umidità 53%. Temperatura percepita intensa: ~37,8 °C. Vento intorno a 2,5 m/s con raffiche indicate fino a 1,9 m/s. Sole forte: si raccomanda cautela se si è all'aperto.

Mezzogiorno (12:00) Giornata al culmine del caldo: cielo sereno, temperatura massima localmente di circa 33,9 °C e umidità 62%. Sensazione termica molto elevata: percepita ~40,9 °C. Vento da sud-ovest più sostenuto, ~5,2 m/s con raffiche fino a 5,8 m/s. Zero precipitazioni previste.

Primo pomeriggio (15:00) Condizioni stabili e sereno con leggera aumento della nuvolosità ad alta quota (2%). Temperatura 32,8 °C, umidità 64%, sensazione ~39,8 °C. Vento in attenuazione a ~2,9 m/s (raffiche fino a 3,4 m/s). Nessuna pioggia attesa.

Tardo pomeriggio (18:00) Aumento delle nubi sparse (~32%) ma senza fenomeni significativi. Temperatura intorno a 31,5 °C, umidità 69% e percepita ~38,5 °C. Vento debole ~1,3 m/s. Precipitazioni assenti (0 mm).

Sera (21:00) Cieli con nubi sparse (circa 83%) e temperatura che scende a 29,97 °C, umidità 70%; temperatura percepita ~35,0 °C. Vento molto debole ~0,9 m/s. Tempo asciutto e visibilità buona.

Riepilogo del giorno

Gela vedrà il 7 agosto 2026 una giornata prevalentemente serena e praticamente senza precipitazioni (0 mm attesi). Le temperature oscilleranno fra i ~28 °C nelle ore notturne e i ~34 °C nelle ore centrali, con sensazione di caldo marcata (picco percepito fino a ~41 °C a mezzogiorno). I venti saranno generalmente deboli, con un rinforzo moderato intorno a mezzogiorno. Raccomandazioni: idratazione, evitare esposizione al sole nelle ore centrali e attenzione alle persone più vulnerabili al caldo.