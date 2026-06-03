Gela, previsioni meteo per il 4 giugno 2026: giornata prevalentemente nuvolosa e mite

Gela - 4 giugno 2026: cielo in prevalenza nuvoloso, temperature tra 21°C e 25°C e vento debole. Leggi il dettaglio orario.

La giornata del 4 giugno 2026 a Gela si presenta con cieli per lo più grigi ma senza precipitazioni significative. Una ventilazione debole e temperature miti accompagneranno le ore, con un po' di umidità nelle ore notturne e prime ore del mattino. Scorri il dettaglio orario per orientarti al meglio nella pianificazione della giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): nubi sparse, temperatura 21.8°C (percepita 22.25°C), umidità 85%, pressione 1011 hPa. Vento debole da 10° a 2.5 m/s con raffiche fino a 2.5 m/s. Visibilità 10.000 m. Nessuna precipitazione prevista (0 mm).

Prima mattina (03:00): cielo coperto, temperatura 20.9°C (percepita 21.1°C), umidità 79%, pressione 1011 hPa. Vento molto debole da 281° a 1.7 m/s, raffiche intorno a 2.0 m/s. Visibilità 10.000 m. Tempo stabile, precipitazioni assenti.

Mattina (06:00): cielo coperto, temperatura 22.8°C (percepita 22.9°C), umidità 66%, pressione 1012 hPa. Vento quasi calmo da 350° a 0.7 m/s, raffiche contenute. Visibilità 10.000 m. Condizioni miti e abbastanza umide rispetto alle ore centrali del giorno.

Mezza mattinata (09:00): cielo molto nuvoloso, temperatura 24.4°C (percepita 24.6°C), umidità 63%, pressione 1013 hPa. Vento moderato-debole da 238° a 4.3 m/s, con raffiche segnalate fino a 3.7 m/s. Visibilità 10.000 m. Nessuna pioggia prevista.

Mezzogiorno (12:00): cielo coperto, temperatura 24.8°C (percepita 25.1°C), umidità 68%, pressione 1013 hPa. Vento da 221° a 3.7 m/s, raffiche fino a 4.0 m/s. Visibilità 10.000 m. Giornata ancora asciutta ma prevalentemente nuvolosa.

Primo pomeriggio (15:00): cielo coperto, temperatura 24.5°C (percepita 24.7°C), umidità 67%, pressione 1012 hPa. Vento debole da 182° a 3.5 m/s con raffiche intorno a 3.6 m/s. Visibilità 10.000 m. Condizioni stabili, senza precipitazioni.

Tardo pomeriggio (18:00): cielo molto nuvoloso, temperatura 22.5°C (percepita 22.8°C), umidità 75%, pressione 1013 hPa. Vento debole da 171° a 1.8 m/s, raffiche fino a 1.9 m/s. Visibilità 10.000 m. Nessuna precipitazione attesa.

Sera (21:00): nubi sparse, temperatura 21.8°C (percepita 22.0°C), umidità 76%, pressione 1013 hPa. Vento debole da 93° a 2.2 m/s, raffiche fino a 2.2 m/s. Visibilità 10.000 m. Tempo asciutto e mite per la serata.

Riepilogo del giorno

Gela si prepara a una giornata prevalentemente nuvolosa ma senza pioggia significativa: le temperature oscillano tra circa 21°C e 25°C, umidità più alta nelle ore notturne e mattutine. Il vento rimane generalmente debole (1–4 m/s) con qualche rinforzo attorno alla mattina e al mezzogiorno. Nessuna precipitazione attesa (0 mm); comportamento tipico di una giornata mite ma grigia. Consiglio pratico: non è necessario l'ombrello, ma una leggera protezione per la sera può tornare utile.