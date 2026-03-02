Gela - Previsioni meteo per il 3 marzo 2026: giornata tra nubi e schiarite, temperature miti

A Gela il 3 marzo 2026 si preannuncia una giornata prevalentemente nuvolosa ma asciutta: temperature miti e venti deboli. Dettaglio orario e consigli.

A Gela la giornata del 3 marzo 2026 si aprirà senza sorprese estreme: il campo barico resta stabile e garantirà condizioni asciutte. Per chi si muove in città o verso la costa, è utile conoscere l'evoluzione oraria delle nubi e dei venti per organizzare gli spostamenti e le attività all'aperto.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): Cielo con nubi sparse e visibilità buona (10 km). Temperatura intorno a 11,1 °C (percepita 10,4 °C), umidità 82% e pressione 1026 hPa. Vento debole da NE a circa 2,7 m/s (63°), raffiche fino a 2,5 m/s. Precipitazioni assenti (0 mm).

Prima mattina (03:00): Persistono nubi sparse con temperatura lieve salita a 11,5 °C e umidità 80%. Pressione stabile a 1026 hPa. Vento debole da NE a 3,0 m/s (59°). Nessuna pioggia prevista (0 mm).

Mattina (06:00): Alba con cielo ancora a tratti nuvoloso (nubi sparse), temperatura 11,4 °C, umidità 78% e pressione 1026 hPa. Vento debole da NE intorno a 2,8 m/s (57°). Condizioni asciutte e adatte alle attività all'esterno.

Mezza mattinata (09:00): Aumento della copertura nuvolosa fino a cielo molto nuvoloso (≈86% di nubi). Temperatura in rialzo a 14,3 °C, umidità 72% e pressione leggermente più alta (1027 hPa). Vento debole da ESE a 2,0 m/s (113°). Precipitazioni non previste (0 mm).

Mezzogiorno (12:00): Condizioni di cielo coperto con temperatura massima del giorno intorno a 15,3 °C. Umidità 75% e pressione 1026 hPa. Vento che ruota dai quadranti meridionali, intensità moderata fino a 5,2 m/s (175°) con raffiche intorno a 5,0 m/s. Nessuna precipitazione attesa.

Primo pomeriggio (15:00): Cielo coperto persistente, temperatura sui 15,1 °C e umidità 78%. Pressione 1025 hPa. Vento debole-moderato da S a 3,4 m/s (173°). Assenza di pioggia (0 mm); giornata rimane asciutta.

Tardo pomeriggio (18:00): Copertura nuvolosa completa (cielo coperto), temperatura in lieve calo a 14,0 °C, umidità 84% e pressione 1026 hPa. Vento da SE a circa 2,6 m/s (131°) con raffiche moderate fino a 3,2 m/s. Condizioni stabili e asciutte.

Sera (21:00): Serata con cielo coperto e temperatura intorno a 13,5 °C, umidità 82% e pressione 1027 hPa. Vento debole da ENE a 3,0 m/s (61°). Nessuna precipitazione prevista; visibilità buona.

Riepilogo del giorno

Giornata del 3 marzo 2026 a Gela prevalentemente nuvolosa/coperta ma asciutta, con temperature miti comprese tra circa 11 °C e 15 °C. Venti generalmente deboli, con rinforzi moderati a mezzogiorno dai quadranti meridionali. Pressione leggermente alta e stabile; nessuna pioggia attesa (0 mm). Consiglio: giornate adatte ad attività all'aperto ma portare una giacca leggera per le ore serali e per la brezza marina.