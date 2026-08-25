Gela, previsioni meteo per il 26 agosto 2026: giornata molto calda e prevalentemente serena

A Gela il 26 agosto 2026 giornata estremamente calda e soleggiata con temperature record a mezzogiorno. Dettaglio orario e consigli pratici.

La giornata del 26 agosto 2026 a Gela si presenta con tempo stabile e pochissima nuvolosità, ma con un significativo picco di calore nelle ore centrali. Leggi il dettaglio orario per organizzare al meglio le attività all'aperto e conoscere le condizioni del vento e dell'umidità.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

Condizioni: poche nuvole.

poche nuvole. Temperatura: 26,8 °C.

26,8 °C. Senso di caldo: percepita 29,7 °C.

percepita 29,7 °C. Umidità: 85%; punto di rugiada: 24,3 °C.

85%; 24,3 °C. Vento: ovest a 2,8 m/s, raffiche fino a 3,95 m/s.

ovest a 2,8 m/s, raffiche fino a 3,95 m/s. Pioggia: probabilità nulla (0%), precipitazioni attese: 0 mm.

Prima mattina (03:00)

Condizioni: cielo sereno.

cielo sereno. Temperatura: 25,0 °C.

25,0 °C. Senso di caldo: percepita 25,7 °C.

percepita 25,7 °C. Umidità: 82%; punto di rugiada: 23,3 °C.

82%; 23,3 °C. Vento: debole da nord-est a 1,9 m/s, raffiche 1,75 m/s.

debole da nord-est a 1,9 m/s, raffiche 1,75 m/s. Pioggia: assente (0%).

Mattina (06:00)

Condizioni: cielo sereno.

cielo sereno. Temperatura: 30,2 °C.

30,2 °C. Senso di caldo: percepita 36,1 °C (aumento marcato).

percepita 36,1 °C (aumento marcato). Umidità: 72%; punto di rugiada: 22,2 °C.

72%; 22,2 °C. Vento: debole da ovest a 1,4 m/s.

debole da ovest a 1,4 m/s. Pioggia: assente.

Mezza mattinata (09:00)

Condizioni: sereno.

sereno. Temperatura: 36,7 °C.

36,7 °C. Senso di caldo: percepita 43,7 °C — elevato stress da calore .

percepita 43,7 °C — . Umidità: 62%; punto di rugiada: 20,6 °C.

62%; 20,6 °C. Vento: moderato da sud-ovest a 3,5 m/s, raffiche fino a 3,83 m/s.

moderato da sud-ovest a 3,5 m/s, raffiche fino a 3,83 m/s. Pioggia: assente.

Mezzogiorno (12:00)

Condizioni: cielo sereno.

cielo sereno. Temperatura massima prevista: 37,8 °C.

37,8 °C. Senso di caldo: percepita 44,8 °C — picco di caldo della giornata .

percepita 44,8 °C — . Umidità: 61%; punto di rugiada: 21,0 °C.

61%; 21,0 °C. Vento: debole-moderato da sud-ovest a 4,2 m/s, raffiche fino a 5,16 m/s.

debole-moderato da sud-ovest a 4,2 m/s, raffiche fino a 5,16 m/s. Pioggia: nulla.

Primo pomeriggio (15:00)

Condizioni: sereno con scarsa nuvolosità.

sereno con scarsa nuvolosità. Temperatura: 33,8 °C.

33,8 °C. Senso di caldo: percepita 40,8 °C.

percepita 40,8 °C. Umidità: 71%; punto di rugiada: 23,3 °C.

71%; 23,3 °C. Vento: sud-ovest a 4,8 m/s, raffiche fino a 5,95 m/s.

sud-ovest a 4,8 m/s, raffiche fino a 5,95 m/s. Pioggia: assente.

Tardo pomeriggio (18:00)

Condizioni: cielo limpido o poco nuvoloso.

cielo limpido o poco nuvoloso. Temperatura: 30,6 °C.

30,6 °C. Senso di caldo: percepita 37,6 °C.

percepita 37,6 °C. Umidità: 75%; punto di rugiada: 23,7 °C.

75%; 23,7 °C. Vento: debole variabile a 1,2 m/s, raffiche 1,33 m/s.

debole variabile a 1,2 m/s, raffiche 1,33 m/s. Pioggia: assente.

Sera (21:00)

Condizioni: cielo sereno.

cielo sereno. Temperatura: 28,9 °C.

28,9 °C. Senso di caldo: percepita 32,6 °C.

percepita 32,6 °C. Umidità: 71%; punto di rugiada: 22,5 °C.

71%; 22,5 °C. Vento: calmo a 0,1 m/s, raffiche 0,36 m/s.

calmo a 0,1 m/s, raffiche 0,36 m/s. Pioggia: nessuna precipitazione prevista.

Riepilogo del giorno

Gela vivrà il 26 agosto 2026 una giornata prevalentemente serena e asciutta, con assoluta assenza di precipitazioni e venti generalmente deboli. Le temperature raggiungeranno il picco a mezzogiorno (circa 37,8 °C) con un notevole effetto di calore percepito (fino a ~44–45 °C): consigliata prudenza per attività all'aperto nelle ore centrali, idratazione e protezione dal sole. Le condizioni si attenueranno gradualmente in serata, ma rimarrà caldo e umido durante la notte.