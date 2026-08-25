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Gela, previsioni meteo per il 26 agosto 2026: giornata molto calda e prevalentemente serena

A Gela il 26 agosto 2026 giornata estremamente calda e soleggiata con temperature record a mezzogiorno. Dettaglio orario e consigli pratici.

A cura di Meteorologo
25 agosto 2026 15:00
Gela, previsioni meteo per il 26 agosto 2026: giornata molto calda e prevalentemente serena -
Meteo
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La giornata del 26 agosto 2026 a Gela si presenta con tempo stabile e pochissima nuvolosità, ma con un significativo picco di calore nelle ore centrali. Leggi il dettaglio orario per organizzare al meglio le attività all'aperto e conoscere le condizioni del vento e dell'umidità.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

  • Condizioni: poche nuvole.
  • Temperatura: 26,8 °C.
  • Senso di caldo: percepita 29,7 °C.
  • Umidità: 85%; punto di rugiada: 24,3 °C.
  • Vento: ovest a 2,8 m/s, raffiche fino a 3,95 m/s.
  • Pioggia: probabilità nulla (0%), precipitazioni attese: 0 mm.

Prima mattina (03:00)

  • Condizioni: cielo sereno.
  • Temperatura: 25,0 °C.
  • Senso di caldo: percepita 25,7 °C.
  • Umidità: 82%; punto di rugiada: 23,3 °C.
  • Vento: debole da nord-est a 1,9 m/s, raffiche 1,75 m/s.
  • Pioggia: assente (0%).

Mattina (06:00)

  • Condizioni: cielo sereno.
  • Temperatura: 30,2 °C.
  • Senso di caldo: percepita 36,1 °C (aumento marcato).
  • Umidità: 72%; punto di rugiada: 22,2 °C.
  • Vento: debole da ovest a 1,4 m/s.
  • Pioggia: assente.

Mezza mattinata (09:00)

  • Condizioni: sereno.
  • Temperatura: 36,7 °C.
  • Senso di caldo: percepita 43,7 °C — elevato stress da calore.
  • Umidità: 62%; punto di rugiada: 20,6 °C.
  • Vento: moderato da sud-ovest a 3,5 m/s, raffiche fino a 3,83 m/s.
  • Pioggia: assente.

Mezzogiorno (12:00)

  • Condizioni: cielo sereno.
  • Temperatura massima prevista: 37,8 °C.
  • Senso di caldo: percepita 44,8 °C — picco di caldo della giornata.
  • Umidità: 61%; punto di rugiada: 21,0 °C.
  • Vento: debole-moderato da sud-ovest a 4,2 m/s, raffiche fino a 5,16 m/s.
  • Pioggia: nulla.

Primo pomeriggio (15:00)

  • Condizioni: sereno con scarsa nuvolosità.
  • Temperatura: 33,8 °C.
  • Senso di caldo: percepita 40,8 °C.
  • Umidità: 71%; punto di rugiada: 23,3 °C.
  • Vento: sud-ovest a 4,8 m/s, raffiche fino a 5,95 m/s.
  • Pioggia: assente.

Tardo pomeriggio (18:00)

  • Condizioni: cielo limpido o poco nuvoloso.
  • Temperatura: 30,6 °C.
  • Senso di caldo: percepita 37,6 °C.
  • Umidità: 75%; punto di rugiada: 23,7 °C.
  • Vento: debole variabile a 1,2 m/s, raffiche 1,33 m/s.
  • Pioggia: assente.

Sera (21:00)

  • Condizioni: cielo sereno.
  • Temperatura: 28,9 °C.
  • Senso di caldo: percepita 32,6 °C.
  • Umidità: 71%; punto di rugiada: 22,5 °C.
  • Vento: calmo a 0,1 m/s, raffiche 0,36 m/s.
  • Pioggia: nessuna precipitazione prevista.

Riepilogo del giorno

Gela vivrà il 26 agosto 2026 una giornata prevalentemente serena e asciutta, con assoluta assenza di precipitazioni e venti generalmente deboli. Le temperature raggiungeranno il picco a mezzogiorno (circa 37,8 °C) con un notevole effetto di calore percepito (fino a ~44–45 °C): consigliata prudenza per attività all'aperto nelle ore centrali, idratazione e protezione dal sole. Le condizioni si attenueranno gradualmente in serata, ma rimarrà caldo e umido durante la notte.

Previsioni meteo 26 agosto 2026

00:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +26.8° (perc. +29.7°)
Precip. -
Vento 2.8 O (max 4.0)
Umidità 85%
03:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +25.0° (perc. +25.7°)
Precip. -
Vento 1.9 N (max 1.8)
Umidità 82%
06:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +30.2° (perc. +36.1°)
Precip. -
Vento 1.4 O (max 1.7)
Umidità 72%
09:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +36.7° (perc. +43.7°)
Precip. -
Vento 3.5 SO (max 3.8)
Umidità 62%
12:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +37.8° (perc. +44.8°)
Precip. -
Vento 4.2 SO (max 5.2)
Umidità 61%
15:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +33.8° (perc. +40.8°)
Precip. -
Vento 4.8 SO (max 6.0)
Umidità 71%
18:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +30.6° (perc. +37.6°)
Precip. -
Vento 1.2 SE (max 1.3)
Umidità 75%
21:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +28.9° (perc. +32.6°)
Precip. -
Vento 0.1 NE (max 0.4)
Umidità 71%
24:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +28.4° (perc. +31.2°)
Precip. -
Vento 0.2 N (max 0.5)
Umidità 68%
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