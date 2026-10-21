Gela - Previsioni meteo per il 22 ottobre 2026: giornata stabile e soleggiata

A Gela, il 22 ottobre 2026: giornata prevalentemente soleggiata con venti deboli da NW e temperature tra 17°C e 25°C. Scopri i dettagli orari.

La giornata meteorologica prevista per Gela il 22 ottobre 2026 si presenta tranquilla e favorevole alle attività all'aperto. Non mancano lievi variazioni termiche e qualche velatura nel corso del pomeriggio, ma il quadro rimane di stabilità barica. Leggi il dettaglio orario per organizzare al meglio la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): cielo sereno. Temperatura attesa intorno a 19,4 °C (percepita 19,7 °C), umidità elevata al 86%. Pressione sui 1021 hPa, punto di rugiada 15,2 °C. Vento debole da NW a circa 2,3 m/s con raffiche fino a 4,4 m/s. Visibilità buona (10 km). Probabilità di precipitazioni nulla (pop 0, 0 mm).

Prima mattina (03:00): cielo sereno e leggero calo termico a 18,5 °C (sensazione 18,8 °C). Umidità alta (90%) e pressione 1020 hPa; rugiada 14,4 °C. Vento molto debole da NW intorno a 1,7 m/s con raffiche fino a 3,3 m/s. Nessuna precipitazione prevista.

Mattina (06:00): condizioni ancora favorevoli con nubi sparse localmente al mattino e temperatura intorno a 19,1 °C (sensazione 19,2 °C). Umidità in diminuzione (83%), pressione 1021 hPa e punto di rugiada 13,7 °C. Vento da NW a circa 2,5 m/s con raffiche fino a 4,7 m/s. Precipitazioni assenti.

Mezza mattinata (09:00): aumento della temperatura a 22,4 °C (sensazione 22,2 °C) con cielo prevalentemente limpido e pressione 1022 hPa. Umidità scende al 57%, punto di rugiada 13,5 °C. Vento da WNW intorno a 4,0 m/s con raffiche fino a 8,1 m/s. Condizioni gradevoli per attività all'aperto.

Mezzogiorno (12:00): massimo termico della giornata con 25,2 °C attesi (sensazione 24,9 °C). Cielo sereno o poco nuvoloso, umidità bassa al 43% e pressione 1021 hPa; punto di rugiada 11,6 °C. Vento da WNW intorno a 4,3 m/s con raffiche fino a 8,8 m/s. Nessuna precipitazione prevista.

Primo pomeriggio (15:00): lieve calo a 23,1 °C (sensazione 22,5 °C) con poche nuvole sul cielo. Umidità molto contenuta (40%), pressione 1020 hPa e punto di rugiada 9,6 °C. Vento da WNW sui 4,1 m/s con raffiche fino a 7,7 m/s. Condizioni generalmente stabili e soleggiate.

Tardo pomeriggio (18:00): fronte il calo verso i 19,7 °C (sensazione 19,2 °C) e comparsa di nubi sparse; umidità risale al 56%. Pressione 1022 hPa, punto di rugiada 9,8 °C. Vento da NNW intorno a 3,1 m/s con raffiche fino a 5,6 m/s. Precipitazioni assenti, visibilità buona.

Sera (21:00): serata fresca con nubi sparse e temperatura che scende a 17,3 °C (sensazione 17,0 °C). Umidità attorno al 73% e pressione massima della giornata sui 1023 hPa; punto di rugiada 11,4 °C. Vento debole da NW a 1,9 m/s con raffiche fino a 3,6 m/s. Nessuna pioggia prevista.

Riepilogo del giorno

Condizioni generali: giornata stabile e prevalentemente soleggiata , con qualche nube passeggera nel pomeriggio.

, con qualche nube passeggera nel pomeriggio. Temperature: minime intorno a 17 °C , massime fino a 25 °C .

, massime fino a . Vento: in prevalenza da NW/ WNW, generalmente debole-moderato (tra 1,7 e 4,3 m/s) con raffiche locali fino a circa 8,8 m/s.

Precipitazioni: assenti (pop 0% su tutte le fasce orarie).

In sintesi, il 22 ottobre 2026 a Gela sarà una giornata tranquilla e gradevole, adatta ad attività all'aperto; è opportuno portare un leggero strato serale per le fresche serate.