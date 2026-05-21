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Gela - Previsioni meteo per il 22 maggio 2026: giornata prevalentemente serena e temperature miti

Gela, 22 maggio 2026: cieli per lo più sereni, brezze leggere e nessuna pioggia prevista. Leggi il dettaglio orario per organizzare la giornata.

A cura di Meteorologo
21 maggio 2026 15:00
Gela - Previsioni meteo per il 22 maggio 2026: giornata prevalentemente serena e temperature miti -
Meteo
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L'anticiclone mantiene la Sicilia meridionale in condizioni di tempo stabile: per Gela la giornata del 22 maggio 2026 si presenta con temperature gradevoli e scarsa nuvolosità. Di seguito il quadro orario per chi deve pianificare attività all'aperto o spostamenti.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

  • Condizione principale: cielo sereno. Temperatura intorno a 18,4°C (percepita 17,9°C). Umidità 62%, pressione 1020 hPa. Vento debole da NNW a 2,9 m/s con raffiche fino a 3,2 m/s (direzione 342°). Visibilità 10 km. Probabilità di precipitazioni: 0% (0 mm).

Prima mattina (03:00)

  • Condizione principale: cielo sereno. Temperatura in lieve calo a 16,9°C (percepita 16,5°C). Umidità 70%, pressione 1019 hPa. Vento da NNW a 3,9 m/s con raffiche fino a 5,1 m/s (339°). Tempo stabile, assenza di pioggia prevista.

Mattina (06:00)

  • Condizione principale: cielo sereno. Mattinata fresca con 19,2°C (percepita 18,7°C). Umidità 61%, pressione 1020 hPa. Vento debole da nord a 3,4 m/s e raffiche fino a 5,8 m/s (349°). Visibilità ottima; precipitazioni assenti.

Mezza mattinata (09:00)

  • Condizione principale: cielo sereno con modesta velatura (9% nuvolosità). Si sale fino a 22,5°C (percepita 22,2°C). Umidità 53%, pressione 1020 hPa. Vento da NW a 4,2 m/s con raffiche intorno a 5,7 m/s (310°). Nessuna pioggia attesa; giornata già in prevalenza asciutta.

Mezzogiorno (12:00)

  • Condizione principale: poche nuvole. Temperatura attesa 21,97°C (percepita 21,8°C). Umidità 59%, pressione 1019 hPa. Vento rinforza leggermente da ovest a 6,8 m/s con raffiche fino a 9,6 m/s (263°). Cieli per lo più sereni, senza precipitazioni.

Primo pomeriggio (15:00)

  • Condizione principale: nubi sparse. Piccola ripresa termica a 22,1°C (percepita 22,0°C). Umidità 62%, pressione 1018 hPa. Vento più debole da ovest a 2,7 m/s, raffiche intorno a 7,8 m/s (262°). Tempo stabile; precipitazioni assenti (0%).

Tardo pomeriggio (18:00)

  • Condizione principale: nubi sparse. Graduale calo termico a 20,6°C (percepita 20,5°C). Umidità 65%, pressione 1019 hPa. Vento ruota verso ESE a circa 2,9 m/s con raffiche fino a 4,7 m/s (113°). Cieli variabili ma asciutti.

Sera (21:00)

  • Condizione principale: cielo sereno. Temperature intorno a 19,2°C (percepita 18,8°C). Umidità 64%, pressione 1021 hPa. Vento debole da NNE a 2,6 m/s con raffiche fino a 2,5 m/s (22°). Visibilità ottima e nessuna precipitazione prevista.

Riepilogo del giorno

Gela vivrà il 22 maggio 2026 una giornata stabile e prevalentemente serena, con temperature comprese tra circa 16,9°C nelle ore più fresche e 22,5°C nelle ore centrali. Venti generalmente deboli, con qualche rinforzo diurno da ovest; probabilità di pioggia nulla. Buone condizioni per attività all'aperto, con ventilazione moderata a metà giornata.

Previsioni meteo 22 maggio 2026

00:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +18.4° (perc. +17.9°)
Precip. -
Vento 2.9 N (max 3.2)
Umidità 62%
03:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +16.9° (perc. +16.5°)
Precip. -
Vento 3.9 N (max 5.1)
Umidità 70%
06:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +19.2° (perc. +18.7°)
Precip. -
Vento 3.4 N (max 5.8)
Umidità 61%
09:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +22.5° (perc. +22.2°)
Precip. -
Vento 4.2 NO (max 5.7)
Umidità 53%
12:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +22.0° (perc. +21.8°)
Precip. -
Vento 6.8 O (max 9.6)
Umidità 59%
15:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +22.1° (perc. +22.0°)
Precip. -
Vento 2.7 O (max 7.8)
Umidità 62%
18:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +20.6° (perc. +20.5°)
Precip. -
Vento 2.9 SE (max 4.7)
Umidità 65%
21:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +19.2° (perc. +18.8°)
Precip. -
Vento 2.6 N (max 2.5)
Umidità 64%
24:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +18.3° (perc. +17.8°)
Precip. -
Vento 2.3 N (max 2.2)
Umidità 63%
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