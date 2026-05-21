Gela - Previsioni meteo per il 22 maggio 2026: giornata prevalentemente serena e temperature miti
Gela, 22 maggio 2026: cieli per lo più sereni, brezze leggere e nessuna pioggia prevista. Leggi il dettaglio orario per organizzare la giornata.
L'anticiclone mantiene la Sicilia meridionale in condizioni di tempo stabile: per Gela la giornata del 22 maggio 2026 si presenta con temperature gradevoli e scarsa nuvolosità. Di seguito il quadro orario per chi deve pianificare attività all'aperto o spostamenti.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00)
- Condizione principale: cielo sereno. Temperatura intorno a 18,4°C (percepita 17,9°C). Umidità 62%, pressione 1020 hPa. Vento debole da NNW a 2,9 m/s con raffiche fino a 3,2 m/s (direzione 342°). Visibilità 10 km. Probabilità di precipitazioni: 0% (0 mm).
Prima mattina (03:00)
- Condizione principale: cielo sereno. Temperatura in lieve calo a 16,9°C (percepita 16,5°C). Umidità 70%, pressione 1019 hPa. Vento da NNW a 3,9 m/s con raffiche fino a 5,1 m/s (339°). Tempo stabile, assenza di pioggia prevista.
Mattina (06:00)
- Condizione principale: cielo sereno. Mattinata fresca con 19,2°C (percepita 18,7°C). Umidità 61%, pressione 1020 hPa. Vento debole da nord a 3,4 m/s e raffiche fino a 5,8 m/s (349°). Visibilità ottima; precipitazioni assenti.
Mezza mattinata (09:00)
- Condizione principale: cielo sereno con modesta velatura (9% nuvolosità). Si sale fino a 22,5°C (percepita 22,2°C). Umidità 53%, pressione 1020 hPa. Vento da NW a 4,2 m/s con raffiche intorno a 5,7 m/s (310°). Nessuna pioggia attesa; giornata già in prevalenza asciutta.
Mezzogiorno (12:00)
- Condizione principale: poche nuvole. Temperatura attesa 21,97°C (percepita 21,8°C). Umidità 59%, pressione 1019 hPa. Vento rinforza leggermente da ovest a 6,8 m/s con raffiche fino a 9,6 m/s (263°). Cieli per lo più sereni, senza precipitazioni.
Primo pomeriggio (15:00)
- Condizione principale: nubi sparse. Piccola ripresa termica a 22,1°C (percepita 22,0°C). Umidità 62%, pressione 1018 hPa. Vento più debole da ovest a 2,7 m/s, raffiche intorno a 7,8 m/s (262°). Tempo stabile; precipitazioni assenti (0%).
Tardo pomeriggio (18:00)
- Condizione principale: nubi sparse. Graduale calo termico a 20,6°C (percepita 20,5°C). Umidità 65%, pressione 1019 hPa. Vento ruota verso ESE a circa 2,9 m/s con raffiche fino a 4,7 m/s (113°). Cieli variabili ma asciutti.
Sera (21:00)
- Condizione principale: cielo sereno. Temperature intorno a 19,2°C (percepita 18,8°C). Umidità 64%, pressione 1021 hPa. Vento debole da NNE a 2,6 m/s con raffiche fino a 2,5 m/s (22°). Visibilità ottima e nessuna precipitazione prevista.
Riepilogo del giorno
Gela vivrà il 22 maggio 2026 una giornata stabile e prevalentemente serena, con temperature comprese tra circa 16,9°C nelle ore più fresche e 22,5°C nelle ore centrali. Venti generalmente deboli, con qualche rinforzo diurno da ovest; probabilità di pioggia nulla. Buone condizioni per attività all'aperto, con ventilazione moderata a metà giornata.