Gela: previsioni meteo per il 22 luglio 2026 — giornata calda e prevalentemente serena

A Gela il 22 luglio 2026 sole e temperature estive: vento variabile ma senza piogge. Dettaglio orario e consigli pratici.

L'estate rimane protagonista a Gela il 22 luglio 2026: una giornata con cielo limpido e caldo, senza segnali di pioggia. Leggi il dettaglio orario per scegliere al meglio le attività all'aperto e proteggerti dal calore.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

La notte sarà serena con temperatura intorno ai 28.1 °C e umidità al 70%. Sensazione di caldo notturno, con temperatura percepita di 30.9 °C. Vento debole da ovest (≈279°) a 1.6 m/s con raffiche fino a 1.7 m/s. Visibilità buona (10.000 m). Precipitazioni praticamente assenti (0 mm).

Prima mattina (03:00)

Condizioni ancora serene: 27.5 °C, umidità 69% e temperatura percepita di 29.6 °C. Vento molto debole da sud-est (≈142°) a 0.5 m/s. Nessuna nuvolosità significativa e zero probabilità di pioggia.

Mattina (06:00)

Al primo mattino il cielo resta sereno con 28.5 °C e umidità sul 69%. Punto di rugiada intorno a 20.3 °C. Vento leggero da nord-ovest (≈320°) a 0.7 m/s; sensazione termica di 31.6 °C: attenzione alle attività fisiche all'aperto.

Mezza mattinata (09:00)

Mattinata inoltrata calda: 31.6 °C, umidità 64% e sensazione di caldo marcata (feels like 37.3 °C). Cielo sereno, vento da ovest-sud-ovest (≈245°) a 4.1 m/s con raffiche fino a 4.6 m/s. Visibilità invariata, nessuna precipitazione prevista.

Mezzogiorno (12:00)

Punte di caldo a mezzogiorno con 31.5 °C; umidità risale al 70% e la sensazione termica è elevata (38.5 °C). Cielo in gran parte sereno, contenuta variabilità di nubi (7%). Vento moderato da ovest (≈254°) a 7.4 m/s e raffiche fino a 10.7 m/s. Visibilità leggermente ridotta a 8.250 m, ma nessuna precipitazione attesa.

Primo pomeriggio (15:00)

Primo pomeriggio caldo con 31.1 °C e umidità 63%; sensazione percepita intorno a 35.8 °C. Cielo sereno, vento sostenuto da ovest (≈264°) a 8.9 m/s con raffiche fino a 13.2 m/s: possibili disagi per imbarcazioni leggere e attività in mare aperto.

Tardo pomeriggio (18:00)

Nel tardo pomeriggio lieve attenuazione del caldo: 30.6 °C, umidità 55% e sensazione di 32.9 °C. Vento in rotazione verso nord-ovest (≈294°) a 3.9 m/s con raffiche a 5.5 m/s. Cielo ancora per lo più sereno, nessuna pioggia prevista.

Sera (21:00)

La serata rimane serena con 29.0 °C e umidità 57%; temperatura percepita di 30.6 °C. Vento debole da sud-est (≈127°) a 2.1 m/s. Condizioni favorevoli per attività serali all'aperto, senza precipitazioni.

Riepilogo del giorno

Gela vivrà il 22 luglio 2026 una giornata prevalentemente soleggiata e calda, con temperature massime intorno ai 31–31.6 °C e sensazioni di caldo accentuate dal tasso di umidità. I venti saranno da deboli a moderati, con raffiche più sostenute nel primo pomeriggio. Probabilità di pioggia praticamente nulla (0 mm), cielo in prevalenza sereno: consigliati protezione solare, idratazione e attenzione al vento se si è in mare.