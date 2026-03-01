Gela - Previsioni meteo per il 2 marzo 2026: giornata mite ma molto nuvolosa

Gela, 2 marzo 2026: tempo mite, cieli prevalentemente nuvolosi e venti deboli. Tutti i dettagli orari per organizzare la giornata.

L'atmosfera a Gela per il 2 marzo 2026 si preannuncia tranquilla ma dominata dalle nubi: poche variazioni termiche e venti deboli renderanno la giornata adatta alle attività all'aperto, con scarsa probabilità di precipitazioni. Di seguito il quadro orario dettagliato, per pianificare al meglio la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): temperature intorno a 13,0 °C, umidità elevata (85%) e pressione relativamente alta (1027 hPa). Cieli con nubi sparse (circa 59%) e visibilità piena (10 km). Vento debole da SE attorno a 1,4 m/s con raffiche fino a 1,7 m/s. Nessuna precipitazione attesa (0 mm).

Prima mattina (03:00): temperatura stabile a 13,1 °C, umidità che sale all'86% e pressione 1026 hPa. Si prevede un cielo coperto (89%). Vento molto debole da SE a circa 1,2 m/s con raffiche minime. Precipitazioni assenti (0 mm), visibilità 10 km.

Mattina (06:00): leggera diminuzione termica a 12,5 °C, umidità ancora alta (86%) e pressione 1026 hPa. Cielo con nubi sparse (81%). Vento debole da E a circa 2,0 m/s con raffiche fino a 1,9 m/s. Nessuna pioggia prevista (0 mm), buona visibilità.

Mezza mattinata (09:00): aumento della temperatura a 14,1 °C, umidità in calo al 77% e pressione 1027 hPa. Cieli parzialmente nuvolosi (52%) con spazi di sereno. Vento debole meridionale intorno a 2,3 m/s con raffiche fino a 2,8 m/s. Precipitazioni assenti (0 mm).

Mezzogiorno (12:00): temperatura intorno a 14,8 °C, umidità 75% e pressione 1026 hPa. Persistono nubi sparse (76%) ma condizioni asciutte. Vento da S a circa 2,9 m/s con raffiche fino a 3,1 m/s. Nessuna precipitazione attesa (0 mm), giornata mite.

Primo pomeriggio (15:00): lieve picco termico a 14,9 °C, umidità 76% e pressione 1025 hPa. Si prevede cielo coperto al 100%. Vento debole da S-SSO attorno a 2,5 m/s con raffiche fino a 2,7 m/s. Precipitazioni non previste (0 mm).

Tardo pomeriggio (18:00): temperatura in diminuzione a 13,9 °C, umidità 82% e pressione 1025 hPa. Cielo ancora molto nuvoloso (97%). Vento debole da E-SE intorno a 2,6 m/s con raffiche fino a 2,8 m/s. Nessuna pioggia prevista (0 mm), visibilità buona.

Sera (21:00): temperatura sui 13,0 °C, umidità 82% e pressione leggermente in aumento a 1027 hPa. Cielo coperto (100%) con venti deboli da E a circa 1,8 m/s e raffiche fino a 1,8-1,9 m/s. Precipitazioni assenti (0 mm), condizione stabile per la notte successiva.

Riepilogo del giorno

Gela vivrà il 2 marzo 2026 una giornata mite e sostanzialmente asciutta, dominata da cieli nuvolosi e venti deboli. Le temperature si manterranno fra circa 12,5 °C e 14,9 °C, la probabilità di pioggia è trascurabile; condizioni favorevoli per attività all'aperto con attenzione a cieli coperti nelle ore pomeridiane.