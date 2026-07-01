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Gela — Previsioni meteo per il 2 luglio 2026: giornata calda e prevalentemente serena

A Gela il 2 luglio 2026: giornata soleggiata con nottata afosa e massime intorno a 32°C. Vento moderato, precipitazioni assenti.

A cura di Meteorologo
01 luglio 2026 15:00
Gela — Previsioni meteo per il 2 luglio 2026: giornata calda e prevalentemente serena -
Meteo
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La giornata meteorologica prevista per Gela il 2 luglio 2026 si presenta netta e ben definita: cieli per lo più sereni e temperature estive, con umidità residua nelle ore notturne e primo mattino. Di seguito il quadro dettagliato per fasce orarie, utile per organizzare le attività all'aperto e valutare le condizioni di comfort termico.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): Temperatura intorno a 24,8 °C, umidità alta (84%) e sensazione di afa: feels like 25,5 °C. Cielo con poche nuvole, visibilità 10 km. Vento da ovest intorno a 3,1 m/s con raffiche fino a 3,5 m/s. Precipitazioni: 0 mm (0%).

Prima mattina (03:00): Temperatura 25,4 °C, umidità molto elevata (88%) che mantiene l'aria afosa (feels like 26,3 °C). Cielo sereno, vento leggermente più sostenuto da ovest-nordovest a 4,4 m/s (raffiche 5,2 m/s). Precipitazioni: 0 mm (0%).

Mattina (06:00): Salita delle temperature a 29,3 °C con umidità al 84% e punto di rugiada intorno a 21,6 °C; indice di calore percepito fino a 36,3 °C. Cielo sereno, vento da ovest a 4,6 m/s (raffiche 5,6 m/s). Precipitazioni: 0 mm (0%).

Mezza mattinata (09:00): Ulteriore aumento, 31,7 °C, umidità in calo (75%) ma sensazione di caldo marcata (feels like 38,7 °C). Cielo praticamente sereno. Vento in rinforzo da ovest intorno a 7,8 m/s (raffiche 8,5 m/s). Precipitazioni: 0 mm (0%).

Mezzogiorno (12:00): Massime vicino al picco della giornata, 32,4 °C, umidità 69% e indice di calore percepito circa 39,4 °C: condizioni di caldo intenso, specialmente all'aria libera. Cielo sereno, vento sostenuto da ovest a 10,2 m/s (raffiche 10,9 m/s). Precipitazioni: 0 mm (0%).

Primo pomeriggio (15:00): Temperature stazionarie attorno a 32,3 °C, umidità più bassa (61%) ma feels like ancora elevato (~38,2 °C). Cielo sereno, vento moderato-forte da ovest a 11,9 m/s con raffiche fino a 13,8 m/s: possibile sensazione di sollievo dal vento ma attenzione alle raffiche. Precipitazioni: 0 mm (0%).

Tardo pomeriggio (18:00): Temporaneo calo termico a 28,2 °C, umidità 63% e sensazione più confortevole (feels like 30,1 °C). Cielo sereno, vento in attenuazione a 8,5 m/s (raffiche 11,7 m/s). Precipitazioni: 0 mm (0%).

Sera (21:00): Ritorno a valori notturni con 25,4 °C e umidità che risale al 79%: nottata ancora afosa ma più fresca rispetto al giorno. Cielo sereno, vento da ovest intorno a 5,5 m/s (raffiche 6,8 m/s). Precipitazioni: 0 mm (0%).

Riepilogo del giorno

Gela vivrà il 2 luglio 2026 una giornata prevalentemente serena e calda, senza precipitazioni previste. Massime intorno a 32 °C con elevati indici di calore nelle ore centrali (fino a circa 39 °C). Nottata e primo mattino risultati afosi per l'elevata umidità. Vento da ovest moderato‑forte, con raffiche più marcate nel pomeriggio. Consigli: evitare sforzi nelle ore più calde, idratarsi e cercare luoghi ombreggiati; per attività marine considerare la presenza di vento sostenuto.

Previsioni meteo 2 luglio 2026

00:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +24.8° (perc. +25.5°)
Precip. -
Vento 3.1 O (max 3.5)
Umidità 84%
03:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +25.4° (perc. +26.3°)
Precip. -
Vento 4.4 O (max 5.2)
Umidità 88%
06:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +29.3° (perc. +36.3°)
Precip. -
Vento 4.6 O (max 5.6)
Umidità 84%
09:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +31.7° (perc. +38.7°)
Precip. -
Vento 7.8 O (max 8.5)
Umidità 75%
12:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +32.4° (perc. +39.4°)
Precip. -
Vento 10.2 O (max 10.9)
Umidità 69%
15:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +32.3° (perc. +38.2°)
Precip. -
Vento 11.9 O (max 13.8)
Umidità 61%
18:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +28.2° (perc. +30.1°)
Precip. -
Vento 8.5 O (max 11.7)
Umidità 63%
21:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +25.4° (perc. +26.1°)
Precip. -
Vento 5.5 O (max 6.8)
Umidità 79%
24:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +23.8° (perc. +24.4°)
Precip. -
Vento 6.4 O (max 8.0)
Umidità 82%
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