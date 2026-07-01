Gela — Previsioni meteo per il 2 luglio 2026: giornata calda e prevalentemente serena

A Gela il 2 luglio 2026: giornata soleggiata con nottata afosa e massime intorno a 32°C. Vento moderato, precipitazioni assenti.

La giornata meteorologica prevista per Gela il 2 luglio 2026 si presenta netta e ben definita: cieli per lo più sereni e temperature estive, con umidità residua nelle ore notturne e primo mattino. Di seguito il quadro dettagliato per fasce orarie, utile per organizzare le attività all'aperto e valutare le condizioni di comfort termico.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): Temperatura intorno a 24,8 °C, umidità alta (84%) e sensazione di afa: feels like 25,5 °C. Cielo con poche nuvole, visibilità 10 km. Vento da ovest intorno a 3,1 m/s con raffiche fino a 3,5 m/s. Precipitazioni: 0 mm (0%).

Prima mattina (03:00): Temperatura 25,4 °C, umidità molto elevata (88%) che mantiene l'aria afosa (feels like 26,3 °C). Cielo sereno, vento leggermente più sostenuto da ovest-nordovest a 4,4 m/s (raffiche 5,2 m/s). Precipitazioni: 0 mm (0%).

Mattina (06:00): Salita delle temperature a 29,3 °C con umidità al 84% e punto di rugiada intorno a 21,6 °C; indice di calore percepito fino a 36,3 °C. Cielo sereno, vento da ovest a 4,6 m/s (raffiche 5,6 m/s). Precipitazioni: 0 mm (0%).

Mezza mattinata (09:00): Ulteriore aumento, 31,7 °C, umidità in calo (75%) ma sensazione di caldo marcata (feels like 38,7 °C). Cielo praticamente sereno. Vento in rinforzo da ovest intorno a 7,8 m/s (raffiche 8,5 m/s). Precipitazioni: 0 mm (0%).

Mezzogiorno (12:00): Massime vicino al picco della giornata, 32,4 °C, umidità 69% e indice di calore percepito circa 39,4 °C: condizioni di caldo intenso, specialmente all'aria libera. Cielo sereno, vento sostenuto da ovest a 10,2 m/s (raffiche 10,9 m/s). Precipitazioni: 0 mm (0%).

Primo pomeriggio (15:00): Temperature stazionarie attorno a 32,3 °C, umidità più bassa (61%) ma feels like ancora elevato (~38,2 °C). Cielo sereno, vento moderato-forte da ovest a 11,9 m/s con raffiche fino a 13,8 m/s: possibile sensazione di sollievo dal vento ma attenzione alle raffiche. Precipitazioni: 0 mm (0%).

Tardo pomeriggio (18:00): Temporaneo calo termico a 28,2 °C, umidità 63% e sensazione più confortevole (feels like 30,1 °C). Cielo sereno, vento in attenuazione a 8,5 m/s (raffiche 11,7 m/s). Precipitazioni: 0 mm (0%).

Sera (21:00): Ritorno a valori notturni con 25,4 °C e umidità che risale al 79%: nottata ancora afosa ma più fresca rispetto al giorno. Cielo sereno, vento da ovest intorno a 5,5 m/s (raffiche 6,8 m/s). Precipitazioni: 0 mm (0%).

Riepilogo del giorno

Gela vivrà il 2 luglio 2026 una giornata prevalentemente serena e calda, senza precipitazioni previste. Massime intorno a 32 °C con elevati indici di calore nelle ore centrali (fino a circa 39 °C). Nottata e primo mattino risultati afosi per l'elevata umidità. Vento da ovest moderato‑forte, con raffiche più marcate nel pomeriggio. Consigli: evitare sforzi nelle ore più calde, idratarsi e cercare luoghi ombreggiati; per attività marine considerare la presenza di vento sostenuto.