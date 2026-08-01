Gela - Previsioni meteo per il 2 agosto 2026: caldo estivo e cielo sereno

A Gela, il 2 agosto 2026 si prospetta una giornata prevalentemente serena, calda e con brezze leggere; nessuna pioggia attesa.

L'estate a Gela mantiene il suo ritmo: la giornata del 2 agosto 2026 si preannuncia nella maggior parte dei casi soleggiata e calda, con un'umidità moderata che renderà la sensazione di caldo più accentuata nelle ore centrali. Di seguito il quadro orario dettagliato e un breve riepilogo finale per orientare uscite, lavori all'aperto e attività balneari.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — cielo sereno. Temperatura intorno a 28,1 °C con umidità al 68% e punto di rugiada a 20,5 °C. Vento debole da ENE a ~0,8 m/s (62°), raffiche fino a 0,84 m/s. Pressione 1012 hPa, visibilità 10 km. Precipitazioni attese: 0 mm (probabilità 0%). Sensazione termica: 30,6 °C.

Prima mattina (03:00) — cielo sereno. Temperature intorno a 27,8 °C, umidità 65% e punto di rugiada 19,3 °C. Vento molto debole da ENE a 1,16 m/s (60°), raffiche 1,15 m/s. Pressione 1011 hPa, nessuna pioggia prevista (0 mm, 0%). Sensazione termica: 29,7 °C.

Mattina (06:00) — cielo sereno. Mattinata già calda con 28,7 °C, umidità 60% e punto di rugiada 18,7 °C. Vento praticamente calmo da ENE a 0,24 m/s (66°). Pressione 1012 hPa, visibilità 10 km, precipitazioni 0 mm. Sensazione termica: 30,6 °C.

Mezza mattinata (09:00) — cielo sereno. Rapida escalation termica a 30,5 °C, umidità in calo al 57% ma sensazione di caldo elevata con il vento da SSW a 2,9 m/s (212°) e raffiche fino a 2,43 m/s. Pressione 1013 hPa. Precipitazioni 0 mm, visibilità buona. Sensazione termica: 33,2 °C.

Mezzogiorno (12:00) — cielo sereno. Picco giornaliero vicino a 30,97 °C, umidità al 61% e punto di rugiada 20,3 °C. Vento da SW a 4,39 m/s (229°) con raffiche fino a 4,2 m/s; brezza più presente con effetti rinfrescanti limitati per l'umidità. Pressione 1012 hPa, precipitazioni 0 mm. Sensazione termica: 35,0 °C.

Primo pomeriggio (15:00) — poche nuvole. Leggera attenuazione del soleggiamento ma temperature ancora elevate attorno a 30,4 °C, umidità al 69% (punto di rugiada 22,1 °C). Vento moderato da SW a 3,39 m/s (230°), raffiche 4,32 m/s. Pressione 1012 hPa, precipitazioni 0 mm. Sensazione termica più marcata: 35,8 °C.

Tardo pomeriggio (18:00) — cielo sereno. Temperatura in diminuzione a 28,9 °C, umidità 71% con punto di rugiada 22,0 °C. Vento debole da SSW a 1,24 m/s (202°), raffiche 1,35 m/s. Pressione 1012 hPa, visibilità 10 km, precipitazioni 0 mm. Sensazione termica: 32,7 °C.

Sera (21:00) — cielo sereno. Clima caldo-notturno con 28,1 °C, umidità al 72% e punto di rugiada 21,6 °C. Vento debole da NE a 1,39 m/s (49°), raffiche 1,38 m/s. Pressione 1013 hPa, nessuna pioggia prevista (0 mm). Sensazione termica serale: 31,2 °C.

Riepilogo del giorno

Gela si prepara a una giornata del 2 agosto 2026 prevalentemente serena o con poche nuvole nel primo pomeriggio, senza precipitazioni attese. Temperature comprese tra 27,8 °C e 30,97 °C, ma la sensazione di caldo raggiungerà punte intorno ai 35 °C nelle ore centrali a causa dell'umidità. Venti generalmente deboli, con brezza da SSW nel corso della giornata. Consigli: attenzione al sole e al colpo di calore nelle ore centrali, idratarsi e, per chi lavora all'aperto, preferire le ore mattutine o serali.