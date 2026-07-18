Gela - Previsioni meteo per il 19 luglio 2026: giornata prevalentemente soleggiata e temperature estive

A Gela il 19 luglio 2026 prevale il sole, temperature intorno a 29–33°C e venti deboli; dettagli orari e raccomandazioni per la giornata.

L'estate rimane protagonista a Gela: la giornata del 19 luglio 2026 si presenta con condizioni generalmente stabili e senza fenomeni di rilievo. Nei paragrafi che seguono troverete il quadro orario per organizzare al meglio la giornata, con attenzione al disagio termico nelle ore centrali.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

Prevale il cielo sereno. Temperatura intorno a 29,8 °C, umidità 41%, punto di rugiada 14,5 °C e pressione 1012 hPa. Vento debole da nord a 1,9 m/s con raffiche fino a 1,9 m/s. Visibilità 10 km. Probabilità di precipitazioni nulla (0%, precipitazioni attese 0 mm).

Prima mattina (03:00)

Cielo ancora sereno con temperatura sui 29,5 °C e umidità in lieve calo al 38% (punto di rugiada 12,8 °C). Vento molto debole da NNE a 1,7 m/s. Condizioni stabili e assenza di pioggia (0 mm).

Mattina (06:00)

Al mattino presto cielo sereno, temperatura in lieve aumento a 30,5 °C, umidità 38% e sensazione termica sui 30,0 °C. Vento quasi calmo (0,8 m/s) da NNW. Visibilità ottima e precipitazioni assenti.

Mezza mattinata (09:00)

Piena mattinata con sole prevalente e temperatura massima prevista del giorno attorno a 32,6 °C. Umidità relativamente bassa (34%) e vento leggero da sud a 2,5 m/s. Nessuna precipitazione prevista.

Mezzogiorno (12:00)

Cielo prevalentemente sereno; temperatura intorno a 30,4 °C ma con umidità al 62%, punto di rugiada 19,8 °C e sensazione termica più elevata (~34,1 °C): attenzione al disagio da caldo. Vento moderato leggermente meridionale a 4,3 m/s con raffiche fino a 5,2 m/s. Pioggia assente.

Primo pomeriggio (15:00)

Possibili nubi sparse (circa 30%) ma tempo stabile. Temperatura sui 30,4 °C, umidità 63% e sensazione termica intorno a 34,2 °C. Vento da SSE a 3,7 m/s con raffiche fino a 3,9 m/s. Precipitazioni non previste.

Tardo pomeriggio (18:00)

Cielo con nubi sparse ma senza fenomeni significativi. Temperatura in lieve calo a 29,0 °C, umidità 68% (punto di rugiada 21,1 °C) e sensazione termica circa 32,3 °C. Vento debole meridionale a 2,6 m/s. Nessuna pioggia prevista.

Sera (21:00)

La serata torna serena: temperatura intorno a 29,0 °C, umidità 58% e sensazione termica sui 30,7 °C. Vento debole da NNE a 1,5 m/s. Visibilità 10 km e precipitazioni assenti.

Riepilogo del giorno

Gela vive il 19 luglio 2026 una giornata prevalentemente soleggiata con pochissime nubi nel pomeriggio e nessuna precipitazione attesa. Le temperature oscillano tra circa 29–33 °C, con il picco termico nelle ore mattutine/prime ore del giorno e un discreto disagio termico a mezzogiorno e nel primo pomeriggio (sensazione oltre i 34 °C) per l'aumento dell'umidità. I venti rimarranno generalmente deboli, con rinforzi meridionali intorno a mezzogiorno.

Consiglio pratico: idratarsi regolarmente e limitare l'esposizione diretta nelle ore centrali per ridurre il rischio di colpi di calore.