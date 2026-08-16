Gela – Previsioni meteo per il 17 agosto 2026: giornata serena e calda

A Gela, il 17 agosto 2026: cielo sereno per tutta la giornata, temperature fino a ~33°C e vento moderato con raffiche pomeridiane.

L'aria che si respira a Gela per il 17 agosto 2026 è quella di una classica giornata estiva: cielo limpido e assenza di precipitazioni. Nei paragrafi seguenti trovate il dettaglio orario per pianificare attività all'aperto o spostamenti.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): cielo sereno con temperatura intorno a 27,8 °C, umidità al 80% e temperatura percepita di circa 31,5 °C. Pressione 1014 hPa, visibilità 10.000 m. Vento debole da 260° a 1,45 m/s con raffiche minime (gust 1,99 m/s). Probabilità di precipitazioni: 0% (accumuli trascurabili).

Prima mattina (03:00): condizioni ancora stabili e cielo sereno, temperatura intorno a 27,1 °C, umidità 76% e sensazione di caldo moderato (feels_like ~29,5 °C). Pressione 1014 hPa. Vento leggero da 293° a 1,85 m/s (raffica 2,07 m/s). Probabilità di pioggia: 0%.

Mattina (06:00): aumento termico atteso, temperatura 29,2 °C, umidità 70% e punto di rugiada 21,0 °C; cielo sereno e visibilità piena. Vento debole da 300° a 2,01 m/s (gust 2,24 m/s). Probabilità di precipitazioni: 0%.

Mezza mattinata (09:00): ulteriore riscaldamento con temperatura 32,5 °C; umidità in diminuzione al 59% ma sensazione di caldo marcata (feels_like ~38,0 °C). Cielo sereno, pressione 1014 hPa. Vento debole-moderato da 238° a 2,33 m/s (gust 2,00 m/s). Probabilità di pioggia: 0%.

Mezzogiorno (12:00): picco termico imminente, 33,2 °C con umidità 63% e temperatura percepita molto elevata (~40,2 °C). Cielo completamente sereno. Vento in aumento da 232° a 6,20 m/s con raffiche fino a 6,13 m/s. Pressione 1013 hPa. Probabilità di pioggia: 0%.

Primo pomeriggio (15:00): giornata caldissima con 33,0 °C e umidità 66%; sensazione di caldo particolarmente intensa (feels_like ~40,0 °C). Il vento sale a 7,91 m/s con raffiche fino a 9,91 m/s (direzione 256°). Cielo sempre sereno. Probabilità di precipitazioni: 0%.

Tardo pomeriggio (18:00): lieve attenuazione del caldo ma ancora 30,9 °C, umidità 67% e sensazione percepita intorno a 36,4 °C. Vento moderato da 258° a 5,12 m/s (raffica 7,11 m/s). Cielo sereno; pressione 1011 hPa. Probabilità di pioggia: 0%.

Sera (21:00): temperature in calo a 28,7 °C, umidità 66% e sensazione termica più sopportabile (feels_like ~31,5 °C). Cielo sereno con appena 1% di copertura nuvolosa segnalata; vento debole a 2,30 m/s da 349°. Visibilità 10.000 m. Probabilità di precipitazioni: 0%.

Riepilogo del giorno

Per Gela il 17 agosto 2026 si prevede una giornata soleggiata e calda, con massime attorno a 33 °C, umidità moderata-alta e bassa probabilità di pioggia (0%). Ventilazione generalmente debole ma in aumento nel corso della giornata con raffiche pomeridiane fino a circa 10 m/s. Consigli: idratarsi, proteggersi dal sole nelle ore centrali e prestare attenzione al disagio da caldo nelle ore più calde.