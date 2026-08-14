Gela - Previsioni meteo per il 15 agosto 2026: caldo e cielo sereno in arrivo

A Gela il 15 agosto 2026 giornata prevalentemente soleggiata con picco di caldo nel primo pomeriggio: aggiornamento orario e consigli.

L'estate a Gela prosegue con tempo stabile: il 15 agosto 2026 si prospetta una giornata prevalentemente soleggiata e senza precipitazioni, ma con punte di calore che renderanno il pomeriggio impegnativo per chi sta all'aperto. Di seguito il dettaglio orario e le indicazioni utili per affrontare le ore più calde.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): Temperature intorno a 26.5 °C, umidità 61% e dew point 19.1 °C suggeriscono condizioni relativamente miti. Vento debole da NW a 1.6 m/s, cielo con poche nuvole (copertura 16%). Probabilità di pioggia nulla (0 mm).

Prima mattina (03:00): Minime leggermente inferiori, circa 25.1 °C, umidità al 63% e dew point 19.3 °C. Cielo sereno e vento molto leggero da NW a 1.4 m/s. Visibilità buona, pressione intorno ai 1013 hPa. Nessuna precipitazione prevista.

Mattina (06:00): Inizio della giornata con circa 26.9 °C, umidità 62% e dew point 19.4 °C. Cielo sereno, vento quasi assente (0.8 m/s da N). Sensazione termica leggermente superiore alla temperatura reale (feels like 28.1 °C). Condizioni stabili e asciutte.

Mezza mattinata (09:00): Rapido aumento termico a circa 33.1 °C, umidità in calo al 50% e dew point 17.5 °C. Sole pieno e vento debole (2.2 m/s) da SSW. Pressione in lieve aumento (circa 1015 hPa). Nessuna pioggia prevista, attenzione all'esposizione solare.

Mezzogiorno (12:00): Temperature intorno a 31.0 °C con umidità al 61% e dew point 20.5 °C. Cielo sereno, vento da SSW a 3.3 m/s con qualche raffica. Sensazione di caldo marcata (feels like 35.1 °C). Evitare attività fisica intensa nelle ore centrali.

Primo pomeriggio (15:00): Picco termico della giornata, circa 34.3 °C con umidità 68% e dew point 22.3 °C. Vento da WSW a circa 4.7 m/s con raffiche fino a 5.7 m/s. Sensazione di calore molto elevata: feels like 41.3 °C. Cielo sereno e assenza di precipitazioni; alto disagio per il caldo, adottare precauzioni (idratarsi, evitare il sole diretto).

Tardo pomeriggio (18:00): Temperature in lieve calo a 30.6 °C, umidità che sale al 76% e dew point 23.3 °C: la serata si presenta più umida e ancora piuttosto calda. Vento debole da SW a 2.6 m/s, cielo quasi sereno (copertura 10%). Nessuna precipitazione prevista.

Sera (21:00): Temperature intorno a 28.5 °C e umidità elevata all'81% con dew point 23.6 °C: serata umida e tiepida. Vento molto leggero da W a 1.6 m/s, cielo sereno. Niente pioggia attesa, ma sensazione di afa per la notte a venire.

Riepilogo del giorno

Giornata prevalentemente soleggiata e stabile a Gela il 15 agosto 2026.

e stabile a Gela il 15 agosto 2026. Nessuna precipitazione prevista (0 mm; probabilità di pioggia nulla nelle rilevazioni).

Venti generalmente deboli, con rinforzi moderati nel primo pomeriggio (fino a 4.7 m/s e raffiche ~5.7 m/s).

Picco di caldo nel primo pomeriggio : temperatura massima 34.3 °C, sensazione termica fino a 41.3 °C; adottare precauzioni contro il colpo di calore.

: temperatura massima 34.3 °C, sensazione termica fino a 41.3 °C; adottare precauzioni contro il colpo di calore. Serata calda e umida: dew point e umidità elevati renderanno la notte poco rinfrescante.

Consiglio pratico: limitare le attività all'aperto nelle ore più calde, bere spesso e cercare ombra o ambienti climatizzati durante il pomeriggio.