Gela - Previsioni meteo per il 12 luglio 2026: giornata stabile e molto calda

A Gela il 12 luglio 2026 attesi cielo sereno e caldo intenso: dettaglio orario e consigli per affrontare le ore più calde.

L'estate continua a caratterizzarsi per giornate di cielo limpido: per Gela il 12 luglio 2026 il modello indica condizioni stabili e senza precipitazioni. Qui di seguito il quadro orario per organizzare al meglio la giornata, con dati su temperature, umidità e vento.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) La notte si prevede con cielo sereno e temperature miti: circa 25,3 °C. Umidità elevata attorno al 80%, punto di rugiada a 20,4 °C, pressione 1017 hPa. Vento debole da nord-est a 0,9 m/s (raffiche fino a 0,8 m/s). Visibilità buona (10 km). Precipitazioni assenti (probabilità 0%).

Prima mattina (03:00) Ancora cielo sereno e lieve diminuzione della temperatura a 25,0 °C; umidità intorno al 75% e punto di rugiada 19,0 °C. Pressione 1016 hPa. Vento molto debole da nord-est a 1,6 m/s (raffica 1,7 m/s). Nessuna precipitazione prevista.

Mattina (06:00) Al sorgere del sole cieli limpidi con 29,3 °C: si avverte già un aumento termico mattutino. Umidità 71%, punto di rugiada 18,9 °C, pressione 1016 hPa. Raffreddamento notturno limitato; vento praticamente calmo a 0,5 m/s. Nessuna pioggia attesa.

Mezza mattinata (09:00) Condizioni di sereno e rapido rialzo termico: 32,1 °C e sensazione di caldo accentuata (feels like 38,6 °C). Umidità scende al 64%, punto di rugiada 18,2 °C. Vento da sud-ovest moderato a 2,4 m/s (raffiche fino a 2,2 m/s). Pressione 1016 hPa. Precipitazioni assenti.

Mezzogiorno (12:00) Ora più calda della giornata con 33,1 °C; cielo sereno e sensazione di afa marcata (feels like 40,1 °C). Umidità 65%, punto di rugiada 19,1 °C. Vento da sud-ovest a 3,4 m/s con raffiche fino a 3,8 m/s. Pressione stabile 1016 hPa. Probabilità di pioggia nulla.

Primo pomeriggio (15:00) Leggero calo ma ancora caldo: 31,2 °C, umidità 68% e feels like 37,5 °C. Cielo sereno, pressione 1014 hPa. Vento da sud-ovest a 3,0 m/s (raffiche 3,7 m/s). Nessuna precipitazione prevista.

Tardo pomeriggio (18:00) Temperatura in diminuzione a 28,5 °C, umidità in aumento al 77% e punto di rugiada 21,5 °C: aria più umida ma sempre cielo sereno. Vento debole a 1,2 m/s (raffica 1,5 m/s). Pressione 1014 hPa. Precipitazioni assenti.

Sera (21:00) La serata rimane mite con 26,3 °C e umidità alta (83%); punto di rugiada 21,5 °C, pressione 1015 hPa. Vento quasi nulla a 0,4 m/s. Cieli sereni e visibilità ottima. Nessuna pioggia prevista.

Riepilogo del giorno

Gela vivrà il 12 luglio 2026 una giornata stabile e prevalentemente serena, con temperature massime vicino a 33 °C e sensazione di caldo intenso a mezzogiorno. Umidità relativamente alta nelle ore serali/notturne; vento debole-moderato da sud-ovest nelle ore centrali. Precipitazioni non previste (probabilità 0%). Consigli: idratarsi, evitare esposizione prolungata nelle ore più calde e prestare attenzione alle attività all'aperto a mezzogiorno.