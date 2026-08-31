Gela - Previsioni meteo per il 1 settembre 2026: sereno e caldo, occhio all'afa pomeridiana

A Gela, il 1 settembre 2026, giornata stabile e prevalentemente serena con temperature fino a ~33°C e afa nel primo pomeriggio.

Lieve promemoria meteorologico per Gela: domani, 1 settembre 2026, si profila una giornata stabile e prevalentemente serena, ma con un aumento sensibile della sensazione di calore nel corso della giornata. Leggi il dettaglio orario per organizzare al meglio attività all'aperto e riposo.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — cielo sereno, 26,6°C. Temperatura attesa intorno a 26,6°C, umidità 71% e punto di rugiada 21,3°C che mantiene una sensazione di tenue afa notturna. Vento debole da est a ~1,7 m/s (raffiche fino a 2,1 m/s). Pressione attorno a 1015 hPa. Assenza di precipitazioni (0 mm, pop 0).

Prima mattina (03:00) — cielo sereno, 27,0°C. Mattinata ancora calda con 27,0°C e umidità in calo al 59%; sensazione termica circa 28,0°C. Vento debole da NNE a ~2,8 m/s (raffiche 2,9 m/s). Visibilità buona (10 km). Nessuna pioggia prevista.

Mattina (06:00) — cielo sereno, 27,7°C. Rapido aumento termico: 27,7°C con umidità 48% e punto di rugiada basso (14,96°C), vento debole da nord ~1,6 m/s. Condizioni stabili e soleggiate per le prime ore diurne.

Mezza mattinata (09:00) — cielo sereno, 32,1°C. Notevole innalzamento della temperatura a 32,1°C; umidità 40% e sensazione termica ~32,4°C. Vento da SSW attorno a 3,8 m/s (raffiche fino a 4,0 m/s). Sole pieno e condizioni favorevoli per attività all'aperto, ma proteggersi dal sole diretto.

Mezzogiorno (12:00) — cielo sereno, 32,8°C. Massime già elevate: 32,8°C con umidità salita al 65%, punto di rugiada 20,4°C e sensazione di calore molto marcata (feels like ~39,8°C). Vento sostenuto da SSW a ~5,5 m/s (raffiche fino a 6,3 m/s). Assenza di nuvolosità e precipitazioni.

Primo pomeriggio (15:00) — cielo sereno, 32,8°C. Picco termico simile al mezzogiorno: 32,8°C, umidità 68% e afa accentuata (feels like ~39,8°C). Vento da SSW intorno a 5,5 m/s con raffiche fino a 6,0 m/s. Evitare sforzi prolungati nelle ore centrali se sensibile al caldo.

Tardo pomeriggio (18:00) — cielo sereno, 30,0°C. Temperatura in lieve calo a 30,0°C ma con umidità alta (76%) e sensazione di calore ancora marcata (feels like ~36,5°C). Vento più debole da SE ~2,6 m/s. Tramonto senza nubi e nessuna precipitazione prevista.

Sera (21:00) — cielo sereno, 28,1°C. Serata calda e stabile: 28,1°C, umidità 72% e sensazione termica intorno a 31,1°C. Vento debole da ENE a ~1,8 m/s. Condizioni favorevoli per attività serali all'aperto, sempre con clima umido.

Riepilogo del giorno

Giornata a Gela del 1 settembre 2026 con tempo stabile e cielo sereno per l'intero arco della giornata e assenza di precipitazioni (pop 0). Temperature massime attorno a 32,8°C, con afa significativa tra mezzogiorno e primo pomeriggio (feels like vicino a 40°C). Venti generalmente deboli-moderati da SSW nelle ore centrali. Consigli: idratarsi, limitare l'esposizione al sole nelle ore più calde e prestare attenzione a soggetti sensibili al caldo.