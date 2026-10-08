Gela - Previsioni meteo 9 ottobre 2026: caldo umido e piogge pomeridiane

Previsioni per Gela il 9 ottobre 2026: giornata calda e umida, nubi alternate a schiarite e rischio di pioggia dal pomeriggio; dettagli orari.

L'autunno a Gela si fa sentire con un mix di temperature ancora elevate, umidità marcata e una finestra temporalesca nel pomeriggio-sera. Di seguito il quadro orario per organizzare al meglio la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): nubi sparse. Temperatura intorno a 24,9 °C, umidità al 85%, pressione 1018 hPa. Vento debole da NE a circa 1,5 m/s con raffiche fino a 2,6 m/s (direzione 44°). Visibilità buona (circa 10 km). Sensazione di caldo accentuata dal tasso di umidità: percepita 25,7 °C.

Prima mattina (03:00): cielo coperto. Temperature attorno ai 25,1 °C, umidità molto elevata (95%) e pressione 1017 hPa. Vento leggero da NE a 2,2 m/s, raffiche fino a 3,7 m/s. Scarsa probabilità di pioggia, cielo grigio ma stabile.

Mattina (06:00): nubi diffuse ma senza precipitazioni previste. Temperatura in aumento a 26,3 °C, umidità al 92%, pressione 1017 hPa. Vento debole 1,8 m/s da NE (raffiche fino a 3,2 m/s). Condizioni quindi ancora molto umide e calde per la stagione.

Mezza mattinata (09:00): cielo coperto. Massima del mattino intorno a 28,2 °C, umidità in calo al 73%, pressione 1019 hPa. Vento molto debole 0,9 m/s con raffiche fino a 3,0 m/s (provenienza SE). Sensazione di afa locale, con felt temperature fino a 31,5 °C.

Mezzogiorno (12:00): poche nuvole e qualche schiarita. Temperatura 27,8 °C, umidità 60%, pressione 1017 hPa. Vento da SSE a 3,6 m/s con raffiche fino a 7,5 m/s (direzione 155°). Giornata ancora calda ma con maggiore ventilazione che potrà dare sollievo nelle ore centrali.

Primo pomeriggio (15:00): aumento dell'instabilità e pioggia leggera possibile. Temperatura in diminuzione a 24,8 °C, umidità 73%, pressione 1016 hPa. Precipitazione prevista circa 0,8 mm nelle tre ore (probabilità elevata 81%). Vento debole 1,5 m/s con raffiche a 4,6 m/s. Consigliato portare un ombrello in caso di uscite.

Tardo pomeriggio (18:00): fase più intensa con pioggia moderata. Temperatura intorno a 23,2 °C, umidità 86%, pressione 1016 hPa. Precipitazioni stimate 4,2 mm nelle tre ore, visibilità ridotta a circa 9,4 km. Vento da E a 3,8 m/s con raffiche fino a 6,6 m/s. Possibili rovesci più organizzati: prestare attenzione a locali accumuli d'acqua.

Sera (21:00): residui di pioggia leggera, poi tendenza a miglioramento notturno. Temperatura 22,4 °C, umidità 87%, pressione 1017 hPa. Pioggia debole residua 0,23 mm nelle tre ore, vento molto calmo 0,7 m/s con deboli raffiche. Condizioni umide e cielo ancora coperto.

Riepilogo del giorno

Giornata tipica di transizione: temperature elevate per il periodo (massime intorno a 28 °C, minime intorno a 22 °C), aria molto umida e cielo generalmente nuvoloso. Il profilo più significativo è l'aumento dell'instabilità dal primo pomeriggio con piogge leggere che possono diventare moderate verso le 18:00; vento generalmente debole. Consigli: tenere un ombrello a portata di mano nelle ore pomeridiane e prestare attenzione a possibili locali accumuli d'acqua durante i rovesci.