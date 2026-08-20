Gela - Previsioni meteo 21 agosto 2026: giornata stabile, caldo afoso e brezze occidentali

A Gela il 21 agosto 2026 tempo stabile con prevalente cielo sereno e temperature elevate: ecco il dettaglio orario e i consigli per chi resta all'aperto.

Un promontorio di alta pressione mantiene la Sicilia meridionale sotto condizioni generalmente stabili: per Gela la giornata del 21 agosto 2026 si presenta con cielo prevalentemente sereno, venti da ovest e umidità che renderà la sensazione di calore più marcata nelle ore centrali. Di seguito il quadro orario per pianificare le attività all'aperto.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

Condizioni: cielo sereno .

. Temperatura: 26.7 °C (percepita 28.9 °C).

Umidità: 78% — punto di rugiada 22.6 °C, indice di disagio notturno moderato.

Vento: Ovest-nord-ovest circa 2.5 m/s, raffiche fino a 3.1 m/s.

Pressione: 1016 hPa. Visibilità: 10 km. Precipitazioni: 0% (0 mm attesi).

Prima mattina (03:00)

Condizioni: cielo sereno .

. Temperatura: 25.8 °C (percepita 26.4 °C).

Umidità: 77% — aria ancora abbastanza umida con punto di rugiada 22.1 °C.

Vento: Ovest-nord-ovest ~2.9 m/s, raffiche 3.6 m/s.

Pressione: 1015 hPa. Precipitazioni: 0%.

Mattina (06:00)

Condizioni: cielo sereno e sole già presente all'alba.

e sole già presente all'alba. Temperatura: 27.7 °C (percepita 30.3 °C).

Umidità: 72%; punto di rugiada 21.3 °C.

Vento: provenienza occidentale intorno a 2.1 m/s, raffiche contenute.

Pressione: 1015 hPa. Precipitazioni: 0%.

Mezza mattinata (09:00)

Condizioni: cielo sereno con soleggiamento pieno.

con soleggiamento pieno. Temperatura: 31.4 °C (percepita 38.4 °C): rapido aumento termico, attenzione al sole.

Umidità: 70%; punto di rugiada 21.5 °C — sensazione afosa.

Vento: Ovest-sud-ovest ~4.2 m/s, raffiche fino a 3.9 m/s indicate (variabilità nelle raffiche).

Pressione: 1015 hPa. Precipitazioni: 0%.

Mezzogiorno (12:00)

Condizioni: cielo sereno e caldo intenso.

e caldo intenso. Temperatura: 33.1 °C (percepita 40.1 °C): indice di calore elevato, rischio di affaticamento se esposti al sole.

Umidità: 70%; punto di rugiada 22.1 °C.

Vento: Ovest-sud-ovest 5.3 m/s con raffiche fino a 5.3 m/s.

Pressione: 1015 hPa. Precipitazioni: 0%.

Primo pomeriggio (15:00)

Condizioni: cielo sereno con modeste velature (nubi 3%).

con modeste velature (nubi 3%). Temperatura: 32.4 °C (percepita 39.4 °C).

Umidità: 71%; punto di rugiada 22.4 °C — persistono condizioni di afa.

Vento: rinforzo da ovest con velocità media 6.7 m/s, raffiche fino a 7.8 m/s.

Pressione: 1014 hPa. Precipitazioni: 0%.

Tardo pomeriggio (18:00)

Condizioni: nubi sparse (circa 35% di copertura), cielo in prevalenza sereno ma con aumento delle nubi.

(circa 35% di copertura), cielo in prevalenza sereno ma con aumento delle nubi. Temperatura: 30.0 °C (percepita 36.5 °C).

Umidità: 76%; punto di rugiada 22.9 °C — serata ancora molto umida.

Vento: Ovest-sud-ovest ~4.0 m/s, raffiche fino a 5.1 m/s.

Pressione: 1013 hPa. Precipitazioni: 0%.

Sera (21:00)

Condizioni: nubi sparse (copertura intorno al 77%), cielo più velato rispetto alla notte.

(copertura intorno al 77%), cielo più velato rispetto alla notte. Temperatura: 28.0 °C (percepita 32.4 °C).

Umidità: 81%; punto di rugiada 23.4 °C — sensazione di afa notturna marcata.

Vento: Ovest ~3.2 m/s, raffiche fino a 4.1 m/s.

Pressione: 1014 hPa. Precipitazioni: 0%.

Riepilogo del giorno

Giornata stabile e prevalentemente soleggiata a Gela il 21 agosto 2026, con assenza di piogge e ventilazione da ovest moderata. Le temperature massime toccheranno i 33 °C, ma l'umidità elevata farà percepire valori superiori (indice di calore fino a ~40 °C nelle ore centrali). Consigli: evitare esposizione prolungata al sole a mezzogiorno, idratarsi frequentemente e preferire attività all'aperto nelle ore mattutine o serali.