Gela - Previsioni 2 settembre 2026: giornata calda e per lo più serena

Gela, 2 settembre 2026: sole prevalente, temperature elevate e vento generalmente debole. Il dettaglio orario per organizzare la giornata.

Domani a Gela si prevede una giornata tipicamente estiva: poche nubi, temperature elevate nelle ore centrali e vento per lo più debole.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

Durante la prima parte della notte il cielo resterà sereno. Temperatura intorno ai 26,7 °C con umidità al 62% e punto di rugiada sui 19,1 °C; sensazione termica simile (26,7 °C). Vento debole da NE a circa 1,6 m/s (raffiche fino a 1,7 m/s). Precipitazioni assenti (probabilità 0%, ~0 mm). Visibilità 10 km.

Prima mattina (03:00)

Ancora cielo sereno nelle ore precedenti l'alba. Temperatura sui 26,9 °C, umidità 56% e sensazione termica di 27,6 °C. Vento molto debole da nord-est a 1,9 m/s con raffiche intorno a 1,9 m/s. Nessuna precipitazione attesa.

Mattina (06:00)

Al sorgere del sole compariranno nubi sparse ma senza fenomeni significativi. Temperatura 27,8 °C, umidità 49% e sensazione termica 28,2 °C. Vento debole da NE a 2,3 m/s (raffiche fino a 2,7 m/s). Probabilità di pioggia nulla.

Mezza mattinata (09:00)

Entrando nella mattinata il cielo tornerà prevalentemente sereno con temperature in rapida ascesa: 33,7 °C, umidità in calo al 45%. Vento leggero da SSE a 2,5 m/s (raffiche 2,1 m/s). Condizioni stabili e senza piogge.

Mezzogiorno (12:00)

Massimi di calore nelle ore centrali: 34,2 °C con un comfort termico sensibilmente più elevato (feels like 41,2 °C), per effetto di temperatura e umidità. Umidità 57%. Vento moderato da SO a 5,3 m/s (raffiche fino a 5,5 m/s). Attenzione al caldo se si svolgono attività all'aperto.

Primo pomeriggio (15:00)

Persistono condizioni calde: 32,2 °C e umidità al 62%, sensazione di caldo accentuata (38,2 °C). Vento da SO intorno a 5,0 m/s con raffiche fino a 5,8 m/s. Cielo in prevalenza sereno.

Tardo pomeriggio (18:00)

Avvio della serata con temperatura in calo a 28,8 °C e umidità in aumento (73%); sensazione termica 32,8 °C. Vento debole da S a 2,1 m/s. Cielo sereno o al più con isolati passaggi nuvolosi. Nessuna precipitazione prevista.

Sera (21:00)

La notte inizierà con cielo sereno e temperature intorno ai 27,7 °C, umidità 67% e sensazione termica 29,7 °C. Vento molto debole da NE a 1,8 m/s. Condizioni stabili e asciutte.

Riepilogo del giorno

Gela vivrà il 2 settembre 2026 una giornata prevalentemente soleggiata e calda, con picco termico a metà giornata (intorno ai 34 °C) e sensazione di calore marcata nelle ore centrali. Vento generalmente debole-moderato, nessuna precipitazione significativa attesa. Consigliato bere acqua e limitare l'esposizione al sole nelle ore più calde.