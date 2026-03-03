Gela presenta alla ITB di Berlino il Museo dei Relitti e la Nave Greca arcaica

Ogni anno l’Internationale Tourismus-Börse riunisce a Berlino operatori, enti del turismo e professionisti del settore provenienti da tutto il mondo per presentare tendenze, destinazioni e servizi del mercato globale dei viaggi.

Gela. Dopo la partecipazione alla BIT di Milano lo scorso febbraio, Gela compie un ulteriore passo nel proprio percorso di internazionalizzazione con un evento di approfondimento culturale ospitato presso l’istituto italiano di cultura a Berlino.

L’iniziativa si configura come un momento strategico volto a rafforzare le relazioni istituzionali e scientifiche tra Italia e Germania, ponendo al centro il patrimonio archeologico della Sicilia meridionale.

Protagonista della presentazione berlinese è la Nave Greca arcaica rinvenuta nei fondali antistanti Gela, oggi fulcro espositivo del Museo dei Relitti Greci. Il relitto rappresenta una scoperta di straordinario valore storico e scientifico, offrendo contributi fondamentali allo studio delle tecniche di costruzione navale dell’epoca arcaica e dei traffici commerciali che animavano il Mediterraneo antico.

Il progetto dedicato al relitto costituisce un esempio significativo di valorizzazione dell’archeologia subacquea, capace di coniugare ricerca, tutela e divulgazione, restituendo alla comunità internazionale un patrimonio rimasto per secoli custodito dal mare.

A rappresentare la città è l’Assessore al Turismo e ai Beni Culturali Romina Morselli, promotrice del percorso di valorizzazione e apertura internazionale del patrimonio cittadino accompagnata dall’assessore Simone Morgana . La presenza istituzionale rafforza il significato politico e culturale dell’iniziativa, sottolineando la volontà di costruire sinergie stabili con enti culturali internazionali

Essere presenti in un contesto come quello della ITB Berlin significa inserirsi in una piattaforma strategica che, dal 1966, rappresenta la fiera leader mondiale del turismo. Ogni anno l’Internationale Tourismus-Börse riunisce a Berlino operatori, enti del turismo e professionisti del settore provenienti da tutto il mondo per presentare tendenze, destinazioni e servizi del mercato globale dei viaggi. L’edizione 2026, in programma da oggi al 5 marzo, conferma il ruolo centrale della capitale tedesca come hub internazionale del comparto turistico.

In questo scenario, Gela si propone non soltanto come destinazione territoriale, ma come centro di eccellenza culturale legato all’archeologia subacquea mediterranea.

La presentazione berlinese rappresenta un tassello fondamentale di una strategia più ampia: posizionare la città come caso di studio internazionale nella valorizzazione del patrimonio sommerso.

Un ponte culturale tra Sicilia e Germania che dimostra come il patrimonio archeologico, sostenuto da una visione istituzionale chiara e strutturata, possa trasformarsi in strumento di dialogo, cooperazione e crescita economica e culturale.