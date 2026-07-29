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Gela, non solo Nanapere: è fatta anche per l’arrivo di Scuderi e Nardella

Ufficializzata ieri la riconferma di Giuliano, il Gela si appresta ad accogliere altri tre giocatori.

A cura di Redazione Redazione
29 luglio 2026 08:30
Gela, non solo Nanapere: è fatta anche per l’arrivo di Scuderi e Nardella -
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Gela. Ufficializzata ieri la riconferma di Giuliano, il Gela si appresta ad accogliere altri tre giocatori. Il primo è l’ormai ex attaccante del Teramo Emmanuel Nanapere, a un passo dallo sposare il progetto biancazzurro. Gli altri due sono Dario Scuderi e Francesco Nardella.

Il primo è un difensore classe ‘98 cresciuto nel Trapani e protagonista, nell’ultima stagione, allo Scanzorosciate, ottavo nel girone B. Accordo trovato tra le parti e ufficialità prevista nelle prossime ore.

Tutto fatto anche per l’arrivo di Nardella, esterno del 2004 reduce da una stagione da 30 presenze e 5 assist con la maglia del San Donato Tavernelle, nel girone D. Nella stagione precedente, invece, ha militato nell’Enna e siglato due reti.

Tre rinforzi in arrivo, dunque, per un Gela che prende sempre più forma. Attesi nelle prossime ore anche gli annunci di Camilleri e soprattutto di Colace.

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