Gela, non solo Nanapere: è fatta anche per l’arrivo di Scuderi e Nardella

Ufficializzata ieri la riconferma di Giuliano, il Gela si appresta ad accogliere altri tre giocatori.

Gela. Ufficializzata ieri la riconferma di Giuliano, il Gela si appresta ad accogliere altri tre giocatori. Il primo è l’ormai ex attaccante del Teramo Emmanuel Nanapere, a un passo dallo sposare il progetto biancazzurro. Gli altri due sono Dario Scuderi e Francesco Nardella.

Il primo è un difensore classe ‘98 cresciuto nel Trapani e protagonista, nell’ultima stagione, allo Scanzorosciate, ottavo nel girone B. Accordo trovato tra le parti e ufficialità prevista nelle prossime ore.

Tutto fatto anche per l’arrivo di Nardella, esterno del 2004 reduce da una stagione da 30 presenze e 5 assist con la maglia del San Donato Tavernelle, nel girone D. Nella stagione precedente, invece, ha militato nell’Enna e siglato due reti.

Tre rinforzi in arrivo, dunque, per un Gela che prende sempre più forma. Attesi nelle prossime ore anche gli annunci di Camilleri e soprattutto di Colace.