Quotidiano di Gela

"Gela non ci sta", la protesta degli studenti non si ferma

"Gela non ci sta" e così gli studenti danno un loro contributo alla mobilitazione complessiva in atto

A cura di Redazione Redazione
22 ottobre 2026 10:14
"Gela non ci sta", la protesta degli studenti non si ferma - Il corteo degli studenti
Il corteo degli studenti
Gela
Attualità
Condividi

Gela. Centinaia di studenti, questa mattina, come avevano preannunciato, hanno dato vita a un nuovo corteo contro caro carburante e caro vita, a sostegno di agricoltori e autotrasportatori. La manifestazione segue una serie di iniziative e mobilitazioni che gli studenti stanno mettendo in atto da diversi giorni. Il corteo arriverà davanti al municipio. "Gela non ci sta" e così gli studenti danno un loro contributo alla protesta complessiva in atto.

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela