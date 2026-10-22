"Gela non ci sta", la protesta degli studenti non si ferma

"Gela non ci sta" e così gli studenti danno un loro contributo alla mobilitazione complessiva in atto

Gela. Centinaia di studenti, questa mattina, come avevano preannunciato, hanno dato vita a un nuovo corteo contro caro carburante e caro vita, a sostegno di agricoltori e autotrasportatori. La manifestazione segue una serie di iniziative e mobilitazioni che gli studenti stanno mettendo in atto da diversi giorni. Il corteo arriverà davanti al municipio. "Gela non ci sta" e così gli studenti danno un loro contributo alla protesta complessiva in atto.