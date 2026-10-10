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Gela-Nardella, ufficiale la separazione

L’esterno classe 2004 si è svincolato dal club biancazzurro e non farà più parte dell’organico a disposizione di Pippo Romano.

A cura di Giovanni Indovina Giovanni Indovina
10 ottobre 2026 10:15
Gela-Nardella, ufficiale la separazione - Foto: Andrea Saluci - Gela Calcio
Foto: Andrea Saluci - Gela Calcio
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Gela. Il Gela saluta Francesco Nardella: l’esterno classe 2004 si è svincolato dal club biancazzurro e non farà più parte dell’organico a disposizione di Pippo Romano. L’ex Enna aveva pubblicato ieri sera una storia sul proprio canale Instagram scrivendo: “Grazie di cuore a tutti i gelesi”, lasciando presagire un addio imminente. Stamattina, poi, è arrivato il comunicato ufficiale della società.

“Il Gela Calcio comunica che, di comune accordo, si conclude il percorso in biancazzurro di Francesco Nardella - scrive il club -. La società lo ringrazia per aver fatto parte della famiglia biancazzurra e gli augura di cuore il meglio per il prosieguo della sua carriera, con l'auspicio che il futuro possa regalargli nuove soddisfazioni”.

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