Gela-Nardella, ufficiale la separazione
L’esterno classe 2004 si è svincolato dal club biancazzurro e non farà più parte dell’organico a disposizione di Pippo Romano.
Gela. Il Gela saluta Francesco Nardella: l’esterno classe 2004 si è svincolato dal club biancazzurro e non farà più parte dell’organico a disposizione di Pippo Romano. L’ex Enna aveva pubblicato ieri sera una storia sul proprio canale Instagram scrivendo: “Grazie di cuore a tutti i gelesi”, lasciando presagire un addio imminente. Stamattina, poi, è arrivato il comunicato ufficiale della società.
“Il Gela Calcio comunica che, di comune accordo, si conclude il percorso in biancazzurro di Francesco Nardella - scrive il club -. La società lo ringrazia per aver fatto parte della famiglia biancazzurra e gli augura di cuore il meglio per il prosieguo della sua carriera, con l'auspicio che il futuro possa regalargli nuove soddisfazioni”.