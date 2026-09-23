Una mozione in Consiglio comunale punta a pubblicare online foto e schede dei cani nei canili convenzionati per favorirne l'adozione.

Gela - Una foto, una scheda, una nuova famiglia. È l'obiettivo della mozione presentata ieri in Consiglio comunale per portare online i cani ospitati nei canili convenzionati con il Comune di Gela.

Un atto di indirizzo per aiutare i cani randagi a trovare una famiglia e, allo stesso tempo, alleggerire le casse comunali. È quanto approvato ieri dal Consiglio comunale di Gela, con la mozione presentata dal presidente della commissione bilancio Vincenzo Tomasi, insieme ai consiglieri Massimiliano Giorrannello e Francesco Castellana.

Il documento impegna sindaco e giunta ad avviare un confronto con tutti i canili convenzionati con l'Ente, affinché ciascuno realizzi e aggiorni costantemente un sito internet o una sezione web dedicata ai cani ospitati: fotografie aggiornate, scheda anagrafica con età, taglia e stato sanitario, descrizione del carattere e i contatti per procedere all'adozione.

L'idea nasce da un doppio obiettivo: da un lato favorire le adozioni consapevoli, dall'altro ridurre il numero di animali ricoverati nelle strutture convenzionate, con un conseguente risparmio per il Comune, che sostiene i costi del loro mantenimento.