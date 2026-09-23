Quotidiano di Gela

Randagismo, dal consigliere Tomasi un'idea per le adozioni

Vincenzo Di Dio
Vincenzo Di Dio 23 settembre 2026 17:19
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23 set 2026 • Una mozione in Consiglio comunale punta a pubblicare online foto e schede dei cani nei canili convenzionati per favorirne l'adozione.

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