Gela, Mira Group presenta il corso Safety Manager: Open Day il 3 luglio

Giunto alla sua decima edizione, il corso ha già registrato risultati significativi: oltre 500 partecipanti formati e più di 300 corsisti attualmente inseriti nel mondo del lavoro.

Gela. Un'opportunità concreta per chi desidera costruire una carriera nel settore della salute e sicurezza sul lavoro e della gestione ambientale . Mira Group organizza un Open Day dedicato alla presentazione della decima edizione del corso Safety Manager, venerdì 3 luglio 2026 alle ore 19:30 presso la sede aziendale di via Ventura 59 a Gela.



L'evento rappresenta un importante momento di orientamento professionale rivolto a diplomati, laureati, professionisti e a tutti coloro che intendono acquisire competenze sempre più richieste dal mercato del lavoro. Durante l'incontro saranno illustrati i contenuti del percorso formativo, gli sbocchi occupazionali e le opportunità di crescita professionale offerte dalla figura del Safety Manager oggi centrale nelle organizzazioni pubbliche e private.



Giunto alla sua decima edizione, il corso ha già registrato risultati significativi: oltre 500 partecipanti formati e più di 300 corsisti attualmente inseriti nel mondo del lavoro presso aziende operanti in diversi settori produttivi. Numeri che testimoniano il forte collegamento tra il percorso formativo e le reali esigenze delle imprese.



Nel corso dell'Open Day, i partecipanti potranno visitare l'aula formazione, conoscere alcuni dei docenti e confrontarsi direttamente con i responsabili del progetto, ottenendo informazioni dettagliate sul programma didattico, sulle certificazioni conseguibili e sulle prospettive occupazionali.



Per info e prenotazioni chiamare al 393 2645121 o tramite mai all'indirizzo [email protected]