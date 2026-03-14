Gela-Milazzo, Misiti: “Le prossime partite in casa saranno delle finali”

Misiti ritrova Giacomarro e Giuliano, che ad Enna hanno scontato la giornata di squalifica, e Maltese e Flores Heatley, anche se non ancora al 100%. Sarà out dopo aver ricevuto la quinta ammonizione del suo campionato, invece, Argentati.

Gela. Il rotondo ko di Enna, il botta e risposta tra giocatori e società, l’apertura della proprietà a nuovi investitori e l’addio di Gigante. Il tutto condensato negli ultimi tredici giorni. La squadra, adesso, deve dimostrare di aver archiviato tutto ciò che è accaduto in questo folle mese di marzo, con la salvezza nel mirino. Domani arriva al “Presti” il Milazzo e, di conseguenza, ci si aspetta una forte reazione da parte della rosa di Misiti, chiamata a rispondere presente dopo giorni difficili. C’è un obiettivo da ipotecare, vista anche la concreta possibilità che questa squadra venga ulteriormente penalizzata in classifica e le vengano tolti altri punti.

“I ragazzi hanno sempre risposto quando è stato necessario - dichiara ai nostri microfoni Giuseppe Misiti -. È chiaro che ci sono più tante situazioni che si incastrano durante la settimana ma sono cose normali”.

Il Milazzo, dal canto suo, è reduce da un periodo negativo, condito da due ko consecutivi contro Acireale e Ragusa, squadre in piena lotta salvezza. Gli uomini di Catalano, all’andata, trionfarono di misura al cospetto dell’organico allora guidato da Cacciola. La gara fu decisa da un gol su punizione di Dall’Oglio al 21’, che tagliò le gambe ad un opaco Gela che uscì sconfitto per 1-0 dallo stadio “Salmeri”.

“Abbiamo preparato la partita nel migliore dei modi, incontreremo un Milazzo che sicuramente viene qua per fare punti perché è reduce da due sconfitte consecutive - prosegue Misiti -. Per noi le partite in casa sono come delle finali e giocheremo sempre col coltello tra i denti per raggiungere l’obiettivo”.

Misiti ritrova per la gara Giacomarro e Giuliano, che ad Enna hanno scontato la giornata di squalifica, e Maltese e Flores Heatley, anche se non ancora al 100%. Sarà out dopo aver ricevuto la quinta ammonizione del suo campionato, invece, Argentati, che dovrebbe essere sostituito da Camolese. Il tecnico biancazzurro, per la prima volta, dovrà fare i conti anche con l’assenza di Gigante, partito in direzione San Benedetto del Tronto per assaporare il prestigioso mondo del professionismo.

“Sono contento per Gigante perché si è aperto la strada per fare carriera, per noi questo è motivo di orgoglio - conclude il tecnico biancazzurro -. È chiaro che abbiamo chi può sostituirlo, abbiamo giocatori importanti. Non ci fasciamo la testa perché c’è chi farà bene al suo posto”.

La gara di domani avrà inizio alle 16. A dirigerla Damiano Volpi della sezione di La Spezia, coadiuvato da Manfredi Canale e Marcello Termini della sezione di Palermo.