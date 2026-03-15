Gela-Milazzo 1-1, non basta l'eurogol di Cangemi: Curiale la pareggia nel finale

Il Milazzo si salva solo nel finale, dopo un match che i biancazzurri erano riusciti a gestire al meglio spinti dall'eurogol di Cangemi

Gela. Il Gela pareggia per 1-1 nel ritorno al "Presti", dopo la sosta. Il Milazzo si salva solo nel finale, dopo un match che i biancazzurri erano riusciti a gestire al meglio spinti dall'eurogol di Cangemi. Curiale ha messo la zampata per il Milazzo, sfruttando un'incertezza difensiva e l'incognita del terreno di gioco, reso insidioso dalla pioggia.

Le formazioni ufficiali

Gela: Colace, Giuliano, Tuccio (73’ Maltese), Bollino (59’ Siino), Aperi (35’ Cangemi), Flores Heatley, Giacomarro, Teijo, Berto, Petta, Camolese. A disposizione: Florulli, La Rosa, Baldeh, Sinatra, Eguaseki, De Caro. Allenatore: Giuseppe Misiti.

Milazzo: Mileto, Franchina, Currò (57’ Silvestri), La Spada (57’ Curiale), Galesio (82’ Greco), Corso, Pipitone, Dama, Moschella (77’ Morabito), Sardo, Chiappetta (57’ Giubrone). A disposizione: Quartarone, Salvo, Vaiana, Giunta. Allenatore: Gaetano Catalano.

Rete: 41’ Cangemi, 81’ Curiale.

Note: Ammoniti Sardo, Morabito.

La cronaca

93’ - Cangemi serve di testa Flores Heatley a pochi passi dalla porta. Il controllo del centravanti non è perfetto.

81’ - 1-1 Milazzo. Timido traversone in mezzo di Franchina. Giuliano liscia il pallone e Curiale, in due tempi, infila Colace.

79’ - Curiale cerca la porta direttamente su punizione ma senza impensierire Colace.

63’ - Moschella carica il destro dal limite ma la difesa respinge in corner.

46’ - Ricomincia la sfida al “Presti”.

Termina il primo tempo al “Presti”. Punteggio di 1-0 in favore del Gela grazie al gol di Cangemi.

45+1’ - Pipitone propone in mezzo per Franchina. Il suo colpo di testa viene respinto in corner da Petta.

41’ - 1-0 Gela. Eurogol del Gela con Cangemi. Pipitone spazza male il pallone, il centrocampista biancazzurro si coordina in rovesciata e spiazza Mileto.

40’ - Camolese ci prova da fuori area con il sinistro. La conclusione esce a lato.

35’ - Si ferma nel Gela Aperi. Al suo posto Cangemi.

21’ - Rasoiata di Berto dalla lunga distanza. La sfera termina a lato per questione di centimetri dopo una deviazione.

4’ - Primo squillo della gara a tinte biancazzurre. Tuccio cerca l’angolino da fuori area ma Mileto si supera.