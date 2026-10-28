Gela - Meteo 29 ottobre 2026: giornata mite con nubi e ampie schiarite

Previsioni per Gela il 29 ottobre 2026: temperature fino a ~22°C, vento debole, visibilità buona e nessuna precipitazione significativa.

Domani a Gela si profila una giornata complessivamente tranquilla, con escursione termica moderata e prevalenza di tempo asciutto. Locali schiarite alterneranno fasi con nubi più compatte, mentre il vento rimarrà generalmente debole. Di seguito il dettaglio ora per ora per organizzare al meglio la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — cielo coperto, temperature attorno a 15,3 °C. Umidità al 71% e pressione sui 1019 hPa; vento debole da NNE a circa 2,5 m/s con raffiche fino a 4,4 m/s. Visibilità buona (10 km). Probabilità di precipitazioni trascurabile (0%), dunque nessuna pioggia prevista (0 mm).

Prima mattina (03:00) — nubi sparse, temperatura minima notturna intorno a 13,6 °C. Umidità più elevata (85%) e lieve aumento del punto di rugiada; pressione 1018 hPa. Vento molto debole da N–NNE a 2,2 m/s (raffiche ~4,0 m/s). Cielo variabile ma asciutto (0% precipitazioni).

Mattina (06:00) — nubi sparse, lieve risalita termica a 14,8 °C. Umidità ancora alta (85%) con pressione a 1019 hPa. Vento debole da N intorno a 2,3 m/s; condizioni favorevoli per attività all'aperto mattutine, con scarsa probabilità di pioggia (0 mm).

Mezza mattinata (09:00) — cielo sereno, rapido aumento termico fino a 21,7 °C. Umidità cala al 52% e pressione massima sul giorno ~1020 hPa, indice di stabilità atmosferica. Vento quasi assente (0,4 m/s) da SSW; ottima visibilità (10 km). Giornata quindi più mite e soleggiata in questa fascia.

Mezzogiorno (12:00) — nubi sparse, temperatura attesa intorno a 21,7 °C (valore massimo giornaliero). Umidità bassa (44%) e pressione 1019 hPa. Vento debole da SW a circa 2,3 m/s con raffiche fino a 5,6 m/s; condizioni asciutte (0% precipitazioni).

Primo pomeriggio (15:00) — nubi sparse, lieve attenuazione termica a 19,4 °C. Umidità al 53% e pressione stabile (1019 hPa). Vento debole da WSW a 2,7 m/s (raffiche fino a 5,3 m/s). Tempo generalmente stabile e confortevole per attività pomeridiane.

Tardo pomeriggio (18:00) — cielo sereno, temperatura in calo a 17,2 °C. Umidità risale al 66% mentre il vento rimane debole (1,4 m/s) da N; pressione ancora intorno a 1019 hPa. Serata che si preannuncia limpida e senza precipitazioni.

Sera (21:00) — cielo sereno, minima serale intorno a 15,2 °C con umidità elevata (84%). Vento molto debole da NNE a 1,4 m/s (raffiche fino a 2,6 m/s). Condizioni notturne asciutte e tranquille, visibilità buona.

Riepilogo del giorno

Gela il 29 ottobre 2026 vivrà una giornata complessivamente asciutta e relativamente mite, con massima intorno a 21,7 °C e minima notturna intorno a 13,6 °C. Il cielo alternerà ampie schiarite a fasi con nubi sparse, soprattutto nelle ore centrali; la probabilità di pioggia è trascurabile (0%, 0 mm). Il vento rimarrà generalmente debole (0,4–2,7 m/s), con raffiche locali nel corso della giornata fino a circa 5,6 m/s. Pressione stabile intorno a 1018–1020 hPa e buona visibilità (10 km) rendono la giornata adatta ad attività all'aperto.

Nota: i dati sono basati sulle previsioni disponibili e possono variare; resta consigliabile consultare aggiornamenti ufficiali nelle ore precedenti all'uscita.