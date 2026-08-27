Gela, mercato settimanale: tariffe ridotte per gli operatori
Taglio delle tariffe a un terzo e controlli serrati: ottanta ambulanti su centoventi regolarizzano i pagamenti al mercato di Marchitello. La riorganizzazione proseguirà per fasi.
Gela - L'amministrazione comunale procede con la riorganizzazione graduale del mercato settimanale di Marchitello. Dopo aver ridotto le tariffe di occupazione del suolo pubblico a un terzo rispetto al passato, l'esecutivo guidato dall'assessore Filippo Franzone ha avviato un piano di controlli che in quattro settimane ha portato a 80 le regolarizzazioni su circa 120 ambulanti autorizzati.
Canoni più bassi per incentivare i pagamenti, dicono dal Comune. I mercatanti fuori norma sono stati esclusi. Per l'ente in dissesto, la riscossione delle somme è prioritaria. La riorganizzazione proseguirà per fasi.
Ne abbiamo parlato con l'assessore allo sviluppo economico Filippo Franzone.