Gela, Melfa: “Scalata una montagna, ora vogliamo riaccendere l’entusiasmo”

Il Gela affida la campagna acquisti al duo formato da Aurelio Lo Bianco e Mirko Fausciana.

Gela. Il Gela riparte da Aurelio Lo Bianco, nominato per il secondo anno di fila direttore sportivo. La nuova proprietà si è riunita ieri pomeriggio e ha preso la decisione di riporre la propria fiducia nel ds palermitano, annunciato poi stamattina in conferenza stampa. Arrivato in biancazzurro nel novembre del 2024, ha prima ricoperto il ruolo di direttore dell’area tecnica in Eccellenza e poi operato da direttore sportivo la passata stagione, contribuendo in maniera determinante alla salvezza del Gela dopo un campionato di alti e bassi e condizionato da diversi fattori extra-campo.

“Quando si parla di Gela, l’emozione è sempre tanta. Sono pronto per affrontare questa nuova stagione e non vedo l’ora di iniziare a lavorare - dichiara Lo Bianco -. Siamo al lavoro per cercare di fare del nostro meglio. Sappiamo che tanti giocatori della scorsa stagione hanno già trovato una sistemazione ma noi faremo di tutto per portare a Gela i giocatori che riterremo più adatti al nostro progetto”.

Il Gela rilancia le proprie ambizioni in vista del prossimo campionato di Serie D riconfermando uno degli elementi più importanti dello staff dirigenziale delle due passate stagioni. Nei prossimi giorni la scelta dell’allenatore, con Peppe Misiti che ha già salutato la tifoseria qualche giorno fa attraverso un lungo messaggio pubblicato sui propri canali social. Il piano, come dichiarato a più riprese anche in conferenza stampa, è quello di puntare su un profilo giovane.

“Stiamo cercando di individuare la persona giusta e speriamo di iniziare a programmare la prossima stagione nel più breve tempo possibile - prosegue il ds -. La priorità rimane scegliere l’allenatore, poiché condivideremo con lui le scelte da prendere”.

Un tema passato relativamente in secondo piano, intanto, è quello relativo all’iscrizione, finalizzata ieri con 48 ore di anticipo rispetto alla deadline.

“Abbiamo scalato una grande montagna con il contributo di tutti - afferma Maurizio Melfa, presidente del Gela Calcio -. Adesso ripartiamo con l’obiettivo di creare entusiasmo e una struttura forte che in prospettiva possa crescere”.

Entrerà a far parte dello staff tecnico, intanto, anche Mirko Fausciana, nominato direttore dell’area tecnica biancazzurra per la prossima stagione. Un incarico inedito per l’ex calciatore, che nei mesi di calciomercato e non solo opererà a fianco ad Aurelio Lo Bianco.

“È un ruolo nuovo per me, voglio dare il mio contributo a questa causa - dichiara Mirko Fausciana -. La società è seria e ambiziosa e per questo ho sposato il progetto con l’auspicio di poter lavorare con la massima serenità”.