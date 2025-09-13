Gela, Martinez escluso dall’elenco dei convocati: vicino l’accordo con il CastrumFavara

Rumoreggia la sua assenza dall’elenco dei convocati della vigilia anche perché ieri sera è stato presentato ai tifosi, in piazza Umberto I, insieme a tutta la squadra, nonostante la delicata situazione.

Gela. È stato diramato nelle ultime ore l’elenco dei convocati del Gela per la sfida di domani al cospetto del Ragusa. Assenti, come anticipato in mattinata, Maikol Benassi e Vincenzo Tuccio, non al 100% come dichiarato ai nostri microfoni dallo stesso mister Cacciola. Fa particolarmente rumore, però, l’assenza di Pedro Cejudo Martinez, tornato a Gela appena un mese fa e già sul punto di fare le valigie. Il difensore spagnolo, infatti, pare sia finito indietro nelle gerarchie del tecnico biancazzurro, specialmente dopo l’arrivo di Andrea Petta, anch’egli centrale difensivo che vanta più di cento presenze nel professionismo, oltre che tre titoli di Serie D e una promozione in C1. Nelle prime due gare ufficiali, il tecnico etneo ha schierato Sbuttoni e alternato Benassi e Giuliano, per via di un infortunio del primo non ancora superato del tutto. A Torre Annunziata, Martinez ha anche avuto modo di esordire in D con la divisa del Gela, ma questo non sembra essere bastato. Rumoreggia la sua assenza dall’elenco dei convocati della vigilia anche perché ieri sera è stato presentato ai tifosi, in piazza Umberto I, insieme a tutta la squadra, nonostante la delicata situazione. Pare adesso che l’ex Fasano sia in trattativa con il CastrumFavara, presente nel medesimo girone dei biancazzurri.