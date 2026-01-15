Gela, Marino verso la risoluzione per motivi personali
Il terzino Mattia Marino rescinderà il contratto con il Gela per avvicinarsi alla famiglia. Continua, intanto, la ricerca di un portiere under da pescare tra i professionisti.
Gela. Il Gela si appresta a salutare Mattia Marino, terzino sinistro nativo di Reggio Emilia che per avvicinarsi alla famiglia lascerà il club di Toti Vittoria. Una pedina sulla fascia in meno per Peppe Misiti, che domenica a Ragusa ha schierato titolare Giovanni La Rosa, classe ‘07 all’esordio con la divisa biancazzurra.
Prosegue, intanto, la ricerca del portiere che sostituirà Renars Minuss, che ha fatto il suo ritorno in Lettonia dopo aver difeso i pali del Gela per tutto il girone d’andata. Il ds Aurelio Lo Bianco è alla ricerca di un profilo under da pescare tra i professionisti.