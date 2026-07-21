Gela, il primo colpo è servito: ufficiale l’arrivo di Andrea Ferrigno

A rendere ufficiale la notizia lo stesso club biancazzurro attraverso un comunicato.

Gela. Se n’è parlato tanto negli ultimi giorni e adesso è ufficiale: il primo rinforzo del Gela è Andrea Ferrigno. Classe ‘01 con più di cento presenze in D, vestirà per la prima volta i colori biancazzurri. A rendere ufficiale la notizia lo stesso club biancazzurro attraverso un comunicato.

“Il Gela Calcio da il Benvenuto Andrea Ferrigno, il primo nuovo volto di questa stagione 2026/27 - annuncia il club -. Gelese, classe 2001, Andrea torna nella sua città dopo un percorso importante che lo ha visto protagonista in Serie D con Vis Artena, Santa Maria Cilento, Licata, Nuova Igea Virtus e Sancataldese, superando le 100 presenze nella massima serie dilettantistica. Un esterno di difesa duttile, forte e veloce, pronto a mettere le sue qualità al servizio della squadra e a difendere i colori della sua città. Bentornato a Casa, Andrea”.