Gela-Igea Virtus senza tifosi ospiti, il Sindaco condanna episodi di violenza

Il comitato ordine e sicurezza pubblica ha deciso di vietare la vendita ai residenti della provincia di Messina

Gela. La partita tra Gela ed Igea Virtus si giocherà senza tifosi residenti in provincia di Messina. E' questa la decisone assunta in Prefettura dopo l'incontro cui ha partecipato anche il Sindaco Terenziano di Stefano. Gara considerata ad alto rischio dall'Osservatorio. Ma ad incidere sarebbero stati alcuni episodi venuti a galla solo oggi e che hanno portato il Sindaco ad emettere un comunicato stampa per invitare la tifoseria biancazzurra a dimostare serenità nei comportamenti.

Il Sindaco ha condannato i fatti accaduti domenica scorsa, quando alcuni tifosi del Gela Calcio si sono resi protagonisti di comportamenti intollerabili nei confronti della società di calcio Nissa.

“La violenza non appartiene allo sport e non può in alcun modo essere giustificata – dichiara il Sindaco –. Episodi di questo tipo rischiano di avere conseguenze gravissime: partite a porte chiuse, trasferte sospese, sanzioni pesanti e, soprattutto, un danno irreparabile all’immagine della nostra città e della società sportiva che, con grandi sacrifici, sta cercando di riportare entusiasmo e crescita nel calcio gelese.”

Il Sindaco rivolge quindi un appello a tutti i tifosi:

a mantenere un comportamento corretto e rispettoso, dentro e fuori dallo stadio;

a sostenere i colori biancoazzurri con passione, ma sempre nel rispetto degli avversari e dei valori dello sport.

Contestualmente, l’Amministrazione Comunale invita la società Gela Calcio a prendere le distanze con chiarezza da certi atteggiamenti e a promuovere iniziative di sensibilizzazione con la tifoseria biancoazzurra, affinché si possa creare un clima positivo e di sana partecipazione sportiva.

“Lo sport deve unire, non dividere – conclude il Sindaco –. Solo con il rispetto reciproco possiamo continuare a vivere lo stadio come un luogo di festa e di condivisione.”

Infine si conferma che la partita del 5 ottobre contro l’Igea Virtus si svolgerà regolarmente , il comitato ordine e sicurezza pubblica ha deciso di vietare la vendita ai residenti della provincia di Messina. Scongiurato il rischio dell'assenza dei tifosi biancazzurri. La partita si giocherà alle 16,00.