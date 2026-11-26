Ambiente Gela, giornata ecologica all'Orma del Gigante

Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti: a Gela il 29 novembre l'iniziativa di Area Nove Urbana tra pulizia, riqualificazione e storia del territorio.

Gela - In occasione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, lunedì 29 novembre l'associazione Area Nove Urbana promuove una giornata dedicata alla tutela dell'ambiente, alla conoscenza del territorio e alla sensibilizzazione della comunità, con appuntamento presso l'Orma del Gigante, in via dei Pompelmi a Gela, dove cittadini, associazioni e realtà locali si ritroveranno per un momento di condivisione e valorizzazione del patrimonio locale.

L'obiettivo è duplice: da un lato ripulire e riqualificare uno spazio comune, dall'altro riscoprirne il valore storico e culturale. Un binomio che l'associazione sintetizza in una convinzione semplice: conoscere un luogo è il primo passo per rispettarlo.

In prima linea ci saranno i giovani del Rotaract, impegnati nel progetto Sorrisi Urbani, che hanno aderito alla proposta di collaborazione. Ad accompagnare i partecipanti alla scoperta delle radici del sito sarà Francesco Gurzeni, che racconterà la storia del Gigante del Manfrino, restituendo ai presenti la memoria di un luogo che merita attenzione.

L'evento è realizzato con ilsupporto del Comune di Gela, di Ghelas Multiservizi e di Impianti SRR. Per Area Nove Urbana, però, il senso della giornata va oltre l'appuntamento: è un invito alla partecipazione civica e alla responsabilità collettiva, perché una città più pulita e vivibile comincia da chi la abita e sceglie ogni giorno di prendersene cura.