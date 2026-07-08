Gela, finalizzata l’iscrizione al campionato di Serie D

A dare l’ufficialità dell’iscrizione lo stesso club locale.

Gela. Il Gela Calcio è ufficialmente iscritto al prossimo campionato di Serie D. Il club biancazzurro ha finalizzato oggi l’iscrizione alla massima serie dilettantistica e a settembre sarà ai nastri di partenza della competizione. A dare l’ufficialità della notizia lo stesso club locale.

“La società Gela Calcio comunica di aver completato tutte le operazioni necessarie all'iscrizione al Campionato di Serie D per la stagione 2026/2027. La nuova proprietà, ha onorato gli impegni assunti: sono stati saldati tutti i debiti sportivi pregressi e sono state finalizzate le procedure richieste per la partecipazione al campionato. La documentazione prevista è stata predisposta e trasmessa nei termini, a garanzia della piena regolarità della posizione societaria - scrive il club -. È un passaggio che riporta ordine e chiarezza, e che consegna alla città un club pronto a ripartire su basi solide. Il Gela riparte dai propri tifosi e dalla propria gente, con la volontà di costruire con serietà la stagione che verrà. La società ringrazia quanti, in queste settimane, hanno atteso con fiducia e hanno scelto di supportare il nuovo progetto 'Gela Calcio’”.